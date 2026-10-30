Các nhà xuất bản tranh giành bản quyền cuốn hồi ký 13 triệu USD

Bản quyền cuốn hồi ký của cố nghệ sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton đã được chốt với mức giá gây choáng ngợp, thu hút sự quan tâm từ giới xuất bản.

Huyền thoại Dolly Parton thời trẻ. Ảnh: Ảnh: Irving Penn/Condé Nast

Trước khi qua đời vào ngày 25/8 ở tuổi 80 sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư, Dolly Parton đã bí mật thực hiện một cuốn hồi ký thứ hai.

Theo các nguồn tin từ Page Six và Radar Online, quyền phát hành cuốn sách vừa chính thức được bán cho nhà xuất bản Grand Central Publishing với giá lên tới 13 triệu USD (khoảng 335,29 tỷ đồng ) sau một cuộc cạnh tranh "nảy lửa" giữa các nhà xuất bản.

Cuốn hồi ký do công ty Folio đại diện. Đây cũng là đơn vị từng đứng ra giao dịch cho cuốn sách Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics (tạm dịch: Dolly Parton, Người kể chuyện bằng bài hát: Cuộc đời tôi qua những lời ca) của danh ca vào năm 2023.

Trong giao dịch lần này, các đơn vị đã cạnh tranh gay gắt. Khi mức giá được đẩy lên 12 triệu USD , một số đơn vị tham gia đã phải chùn bước. Tuy nhiên, Grand Central đã đưa ra con số cao hơn và chính thức giành quyền xuất bản tác phẩm đặc biệt này.

Trước đây, Dolly Parton từng phát hành hồi ký năm 1994 có tên Dolly: My Life and Other Unfinished Business (tạm dịch: Dolly: Cuộc đời tôi và những câu chuyện dở dang). Hiện tại, đại diện của Grand Central Publishing cũng như gia đình và đội ngũ của nữ ca sĩ chưa đưa ra thông tin chi tiết về nội dung cụ thể hay thời điểm phát hành chính thức của cuốn hồi ký mới.

Sự quan tâm lớn dành cho cuốn hồi ký này tiếp tục khẳng định sức hút vượt thời gian của biểu tượng âm nhạc Dolly Parton.

Dolly Parton (1946-2026) là huyền thoại nhạc đồng quê, ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ. Sinh ra trong một gia đình nghèo gồm 12 người con tại vùng núi Smoky, Tennessee, Mỹ, bà vươn lên trở thành một trong những biểu tượng âm nhạc thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Dolly Parton có niềm đam mê với sách và việc đọc. Lịch trình kín mít, bà vẫn duy trì thói quen đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Đối với bà, những cuốn sách giấy truyền thống luôn mang lại cảm xúc đặc biệt.

Tình yêu đọc sách cũng là lý do thúc đẩy bà thành lập quỹ từ thiện Imagination Library vào năm 1995. Chương trình đã trao tặng hàng triệu cuốn sách miễn phí mỗi tháng cho trẻ em từ khi mới sinh đến 5 tuổi trên toàn thế giới, giúp các em tiếp cận tri thức và nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách từ nhỏ.