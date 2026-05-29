Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Diện mạo Tân Thế Giới của Columbus

Cuốn sách này đi ngược với những ý nghĩa mà chúng ta thường biết về cuộc phát kiến châu Mỹ. Thay vì tập trung vào việc người châu Âu thay đổi châu Mỹ ra sao, Charles C. Mann lại tập trung vào việc châu Mỹ thay đổi thế giới như thế nào. Sự thay đổi ấy diễn ra trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, con người, sinh thái học… mà tác giả gọi bằng thuật ngữ: Cuộc trao đổi Columbus.

Xuất bản

Các nhà thám hiểm và cây cầu nối hai nửa thế giới

  • Thứ sáu, 29/5/2026 08:00 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Đại dương bao la đã ngăn cách hai nửa Đông và Tây bán cầu. Nhờ có những chuyến thám hiểm vĩ đại mà hàng hóa giữa các quốc gia ở hai nửa bán cầu được trao đổi qua lại.

Tham hiem anh 1

Châu Mỹ được tìm ra sau những chuyến thám hiểm đầy gian lao. Ảnh minh họa: H.S.

Mọi thứ đã thay đổi sau chuyến khải hoàn của ông vào tháng 3 năm 1493, chở đầy trang sức vàng, những con vẹt màu sắc rực rỡ và khoảng chục tù binh Anh-điêng.

Chỉ sáu tháng sau, nhà vua và hoàng hậu, bấy giờ rất phấn khích, đã đặc phái Colón thực hiện chuyến thám hiểm với quy mô lớn hơn rất nhiều: 17 chiếc tàu, một đoàn thủy thủ tổng cộng khoảng 1.500 người, trong đó có hơn một tá linh mục được giao nhiệm vụ truyền bá đức tin đến những vùng đất mới.

Bởi vì đô đốc vẫn tin rằng mình đã tìm ra một con đường đến châu Á, nên ông chắc rằng Trung Quốc và Nhật Bản, cùng với nguồn hàng hóa dồi dào của họ, chỉ còn cách một chuyến đi ngắn nữa mà thôi. Mục tiêu của chuyến thám hiểm thứ hai này là thiết lập một thành lũy mang tính lâu dài cho Tây Ban Nha ở ngay trung tâm châu Á, một tổng hành dinh cho những chuyến thám hiểm và giao thương tiếp theo.

Thuộc địa mới này, theo một trong những người đầu tiên tìm ra nó dự đoán, “sẽ nổi tiếng khắp nơi vì dân cư đông đúc, nhà cửa tráng lệ và những bức tường thành hùng vĩ”.

Nhưng thay vào đó, La Isabel lại là một thảm họa, chưa tới năm năm kể từ khi xây dựng nó đã bị bỏ hoang. Theo thời gian, những công trình của nó biến mất, từng viên đá bị gỡ đi để xây dựng những thị trấn khác thành công hơn.

Khi đội khảo cổ hợp tác giữa Mỹ và Venezuela bắt đầu khai quật khu vực này vào cuối những năm 1980, dân số ở La Isabela ít tới mức các nhà khoa học có đủ khả năng di dời toàn bộ khu dân cư này tới một sườn đồi gần đó. Ngày nay, nó có hai nhà hàng chuyên bán món cá nằm sát mặt đường, một khách sạn cô độc làm ăn thua lỗ và một bảo tàng ít ai lui tới.

Ngoài rìa thị trấn có một nhà thờ được xây năm 1494 đã in hằn vết thời gian, vẫn kỷ niệm buổi Thánh lễ Công giáo đầu tiên được tổ chức ở châu Mỹ. Đứng từ tàn tích của tòa nhà Đô đốc, tôi vừa ngắm nhìn sóng vỗ, vừa có thể dễ dàng hình dung ra những du khách thất vọng vì nghĩ rằng khu thuộc địa này chẳng để lại cho hậu thế thứ gì ý nghĩa, chẳng có lý do nào, ngoài bãi biển tuyệt đẹp, khiến người ta chú ý tới La Isabela. Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm.

Những đứa trẻ sinh ra vào ngày ngài Đô đốc phát hiện ra La Isabela - 02/01/1494, đến với một thế giới nơi con đường giao thương và liên lạc trực tiếp giữa Tây Âu và Đông Á phần lớn đã bị chặn bởi các quốc gia Hồi giáo nằm ở giữa (cùng những đồng minh của họ ở Genoa và Venice), vùng hạ Sahara của châu Phi chỉ có liên hệ chút ít với châu Âu và gần như không liên quan gì tới Nam Á và Đông Á.

Tây bán cầu và Đông bán cầu gần như không hay biết về sự tồn tại của nhau. Vào thời điểm những đứa trẻ ấy có cháu có chắt, những nô lệ châu Phi đang khai thác mỏ bạc ở châu Mỹ để bán cho Trung Quốc.

Thương nhân Tây Ban Nha sốt ruột chờ mong những chuyến tàu sớm nhất chở lụa từ châu Á và đồ sứ từ Mexico; còn thủy thủ người Hà Lan bán những con ốc tiền được bắt từ quần đảo Maldives ở Ấn Độ Dương, cho những người sống ở Angola, trên bờ Đại Tây Dương.

Thuốc lá đến từ vùng Caribe mê hoặc giới giàu có và quyền lực ở Madrid, Madras, Mecca và Manila. Những hội hút sách công khai của các thanh niên quá khích ở Edo (Tokyo) chẳng mấy chốc đã dẫn tới sự hình thành hai băng nhóm thù địch nhau, Câu lạc bộ Quả mâm xôi và Câu lạc bộ Quần da ống túm. Mạc phủ đã bỏ tù 70 thành viên của hai nhóm này, sau đó ra lệnh cấm hút thuốc.

Charles C. Mann/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Thám hiểm Nhật Bản Mecca Thám hiểm Đô đốc Đông bán cầu

    Đọc tiếp

    Bieu tuong chim Lac bat nguon tu dau? hinh anh

    Biểu tượng chim Lạc bắt nguồn từ đâu?

    2 giờ trước 06:42 29/5/2026

    0

    Hình tượng chim Lạc xuất hiện trên trống đồng có niên đại hàng nghìn năm, được cho là những vật tổ thiêng liêng, kết tinh khát vọng cao đẹp của người Việt.

    Da den luc co ngay van hoc Viet Nam tai chau Au hinh anh

    Đã đến lúc có ngày văn học Việt Nam tại châu Âu

    3 giờ trước 06:08 29/5/2026

    0

    Nếu có thể tổ chức "Những ngày Văn học Việt Nam" tại các trung tâm văn hóa lớn của châu Âu, hình ảnh Việt Nam sẽ được quảng bá thông qua sức mạnh mềm của văn hóa và văn học.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý