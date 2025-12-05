Các hồ giảm xả lũ, hạ lưu khắc phục ngập ở Bình Thuận cũ

Sáng 5/12, Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã giảm lưu lượng điều tiết nước qua tràn tại nhiều hồ thủy lợi.

Hiện, các khu vực ngập sâu ở khu vực Bình Thuận cũ, nước cũng đang rút dần, lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục hậu quả.

Cụ thể, lúc 7h ngày 5/12, một số công trình hồ thủy lợi điều tiết qua tràn ở khu vực Bình Thuận cũ như: Hồ Sông Quao 46 m3/s, hồ Suối Đá 31 m3/s, Lòng Sông 193 m3/s, Phan Dũng 189 m3/s...

Mặc dù lưu lượng điều tiết qua tràn có giảm nhưng khu vực hạ lưu như các xã, phường gồm: Liên Hương, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Phú Thủy… vẫn phải đề phòng, chuẩn bị các phương án ứng phó, phòng tránh kịp thời trong trường hợp có mưa, lũ xảy ra trở lại.

Tuyến đường Nguyễn Thông, phường Phú Thuỷ sáng nay vẫn còn ngập nước. Ảnh: VOV.VN

Trước đó, ngày 3 và ngày 4/12, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa to, có nơi rất to, cộng với việc các hồ chứa nước ở khu vực Bình Thuận cũ xả lũ đã khiến khu vực hạ lưu bị ngập lụt, có nơi ngập sâu.

Mưa lũ đã làm 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng và 3 căn nhà bị hư hỏng, trong đó phường Hàm Thắng có 2.800 căn; xã Hàm Thuận ngập 809 căn; xã Lương Sơn 794 căn;…

Một trường học ở xã Liên Hương sau khi nước rút. Ảnh: VOV.VN

Mưa lũ cũng làm khoảng 4.128 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; và 26 tàu cá bị đứt neo, chìm… Ước tính sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại trên 113 tỷ đồng .

Ngay sau khi nước rút, nhiều địa phương đã huy động các lực lượng cùng vời nhân dân vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là các trường học để sớm đưa các em trở lại trường.

Mưa lũ nhấn chìm ghe ở của biển Liên Hương. Ảnh: VOV.VN

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương cho biết, trong đợt mưa lũ này địa phương thiệt hại khá nặng, ước tính khoảng 30 tỷ đồng . Trong đó, hơn 1.000 căn nhà bị ngập sâu hơn 1,5 m; 26 tàu cá bị nhấn chìm. Đối với 32 tàu cá bị đứt neo trôi dạt đã được cứu vớt và neo lại tại nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tổ chức vệ sinh lớp học ở xã Liên Hương. Ảnh: VOV.VN

"Khi nước rút dần, chiều hôm qua bắt đầu khắc phục rồi. Đối với nhà bà con kể cả trường học lực lượng cũng đã thực hiện xong và bà con cũng đã trở về lại nhà trong chiều hôm qua. Sáng nay, đối với trường học tiếp tục phun xịt khuẩn, sắp xếp lại để sáng thứ 2 các cháu đi học. Đối với tàu thuyền, chiều hôm qua, khi nước rút thì biên phòng và quân sự đã có kế hoạch giúp bà con trục vớt trong chiều hôm qua. Ngày hôm nay bắt đầu tiếp tục làm", ông Sa nói.