Các đội Anh kiếm hơn 600 triệu euro ở cúp châu Âu

Sở hữu thành tích ấn tượng, các đại diện Premier League bội thu tiền thưởng ở cúp châu Âu mùa này.

Football Meets Data công bố dữ liệu mới nhất cho thấy 9 đội Premier League thu về tổng cộng 667 triệu euro tiền thưởng từ UEFA, cao nhất trong số các quốc gia tham dự cúp châu Âu mùa này.

Dẫn đầu danh sách là Arsenal với khoản tiền thưởng lên tới 143,2 triệu euro. Thành tích lọt vào chung kết UEFA Champions League giúp “Pháo thủ” trở thành CLB kiếm nhiều tiền nhất châu Âu mùa này. HLV Mikel Arteta.

Xếp ngay sau Arsenal là các đại diện khác của bóng đá Anh tại Champions League, bao gồm Liverpool với khoản thu 109,5 triệu euro, trong khi Manchester City thu về 97 triệu euro dù không thể tiến sâu như kỳ vọng. Chelsea cũng có nguồn thu đáng kể với 92,1 triệu euro, còn Tottenham nhận 84,4 triệu euro.

Đại diện còn lại của Premier League tại Champions League là Newcastle cũng bỏ túi 64,4 triệu euro. Đây là con số ấn tượng dù “Chích chòe” không thể tiến sâu. Đáng chú ý, tất cả đại diện của bóng đá Anh đều vượt qua vòng bảng của giải đấu.

Tại Europa League, Aston Villa kiếm về 35 triệu euro khi vào đến trận chung kết. Theo sau là Nottingham Forest với 24,1 triệu euro. Còn tại Conference League, nhờ góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải, Crystal Palace cũng mang về 17,4 triệu euro.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự áp đảo của bóng đá Anh tại đấu trường châu lục. Việc các đại diện Premier League góp mặt ở cả ba trận chung kết cúp châu Âu là điều chưa từng xảy ra trước đây.

Mùa giải trước, bóng đá Anh từng tiến rất gần cột mốc này khi Chelsea vô địch Conference League và Tottenham đăng quang Europa League. Tuy nhiên, Arsenal, khi đó là đại diện cuối cùng của nước Anh tại Champions League, lại dừng bước trước PSG ở bán kết.

