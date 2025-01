Các anh trai 'say hi' có gì khác sau loạt concert?

Sóng 25 – Live Concert diễn ra tại TP.HCM vào tối 8/1. Đêm nhạc có sự tham gia của những gương mặt thành công nhất ở 3 chương trình: Anh trai "say hi", Rap Việt và Our song. Song, nổi bật hơn cả là những nghệ sĩ của Anh trai "say hi", khi đa số tiết mục tạo được hiệu ứng trong Sóng 25 đều đến từ gameshow âm nhạc ăn khách này. Với chỉ vài nghìn khán giả, Sóng 25 có quy mô khá nhỏ nếu so với 3 đêm nhạc cùng hệ thống trước đó.