Cá tính khác thường của người vừa soán ngôi giàu nhất thế giới

Hiếu thắng, nói nhiều và thích tranh luận từ khi còn trẻ, Larry Ellison vẫn xây dựng Oracle thành đế chế dữ liệu trăm tỷ USD và trở thành người giàu nhất thế giới.

Tối 9/9 (giờ New York), Bloomberg Billionaires Index ghi nhận Larry Ellison, 81 tuổi, đồng sáng lập Oracle, đã vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới. Chỉ trong một ngày, khối tài sản của ông tăng thêm 101 tỷ USD , lên mức kỷ lục 393 tỷ USD . Đây là mức tăng tài sản trong một ngày lớn nhất từng được thống kê.

Sự bứt phá này đến từ kết quả kinh doanh tích cực của Oracle. Quý vừa qua, doanh thu công ty đạt 14,9 tỷ USD , tăng 12% nhờ mảng điện toán đám mây tăng trưởng mạnh. Thỏa thuận hợp tác với OpenAI càng củng cố vị thế của Oracle trong làn sóng AI, đẩy cổ phiếu hãng tăng vọt tới 41% trong phiên giao dịch ngày 9/9.

Thành tích này đưa một cái tên vốn quen thuộc trong giới công nghệ, nhưng ít khi đứng ở tâm điểm truyền thông, trở lại ánh đèn sân khấu. Ellison không chỉ được nhớ đến bởi vai trò “ông hoàng cơ sở dữ liệu” mà còn bởi cá tính ngạo nghễ, khác thường, luôn khiến người khác phải tò mò về con người thật phía sau khối tài sản khổng lồ.

Trong cuốn The Difference Between God and Larry Ellison (Tạm dịch: Sự khác nhau giữa Larry Ellison và thánh thần), nhà báo Mike Wilson dựa trên hơn một trăm cuộc phỏng vấn với bạn bè, đối thủ và chính Ellison để khắc họa một chân dung vừa đáng ngưỡng mộ vừa gây tranh cãi.

Tối 9/9 (giờ New York), Larry Ellison, 81 tuổi - đồng sáng lập Oracle, đã vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới. Ảnh: Sipa.

"Ông hoàng dữ liệu" hiếu thắng và thích trò chuyện

Ngoài khối tài sản khổng lồ, Larry Ellison (sinh năm 1944) còn được nhớ đến với phong cách nói chuyện nhanh, nhiều và đầy tự tin.

Stuart Feigin, đồng nghiệp cũ của Ellison ở Amdahl Corporation, nhớ lại lần đầu gặp ông vào năm 1973. “Larry nói không ngừng nghỉ. Ông ấy có thể nhảy từ công nghệ sang chính trị, rồi quay về chuyện tiền bạc trong tương lai. Ông ấy vừa toát lên sự quyến rũ, vừa khiến người khác dè chừng”, Feigin kể với Mike Wilson.

Dù thất nghiệp sau đợt sa thải, Ellison vẫn liên tục khẳng định mình sẽ trở nên cực kỳ giàu có và không hề nao núng trước khó khăn. Nhà báo Mike Wilson nhận xét chính sự tự tin đến hiếu thắng ấy đã mở đường cho Ellison trở thành “ông hoàng dữ liệu” giữa làn sóng công nghệ mới.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất về tính cách thích tranh luận của Ellison là sự linh hoạt về quan điểm, thậm chí mâu thuẫn trong lập trường. Stuart Feigin nhận xét: “Ông ấy có thể đưa ra một quan điểm với niềm tin sắt đá, sau đó ngày hôm sau trở lại văn phòng và kiên quyết bảo vệ lập trường đối lập”. Với Ellison, tranh luận không chỉ để bảo vệ ý kiến, mà còn là một trò chơi trí tuệ mang lại cảm giác vượt trội hơn người khác.

Nhiều nhân chứng so sánh Ellison như một “cỗ máy tìm kiếm bị trục trặc”: hỏi về Chicago thập niên 1950, ông có thể trả lời bằng câu chuyện chính trị thời Bill Clinton. Sự lan man tưởng như rối rắm lại phản ánh khả năng liên tưởng nhanh nhạy của một bộ óc phi thường.

Nhà khoa học Joshua Lederberg, từng đoạt Nobel Y sinh năm 1958, nhận xét: “Những gì ông ấy chưa biết, ông học cực nhanh. Nói chuyện với Larry luôn dồn nén, dữ dội. Ông ấy là một trong những bộ óc nhạy bén và sáng suốt nhất mà tôi từng gặp”.

Quyển sách về Larry Ellison của Mike Wilson được viết dựa trên những cuộc phỏng vấn của ông và các nhân viên, đồng nghiệp, đối thủ và chính Ellison. Ảnh: Medium.

Gây tranh cãi

Ellison cũng là một tỷ phú gây nhiều tranh cãi, theo nhận xét của nhà báo Mike Wilson. Một trong những vụ việc gây nhiều bàn cãi nhất là thương vụ thâu tóm công ty nCube, khi Ellison bị cáo buộc cố tình “từ chối thanh toán các khoản nợ liên quan đến mua lại, tạo ra hỗn loạn giữa các chủ nợ”.

Một đơn kiện thậm chí mô tả ông thẳng thừng: “Đây không phải là một tranh chấp hợp pháp. Đây là trường hợp một bị cáo rất giàu có, trong khi thừa nhận khoản nợ của mình, đã thờ ơ và phớt lờ nghĩa vụ vì không tiện hoặc không có lợi cho ông ta”.

Bên trong tập đoàn Oracle, ông áp đặt một văn hóa làm việc cường độ cao, nơi nhân viên liên tục bị đẩy tới giới hạn. Wilson dẫn lời một nhân viên mô tả: “Toàn bộ công ty tạo áp lực đến nỗi nhiều người gục ngã và làm những điều dại dột, thậm chí phi đạo đức”.

Nhà đồng sáng lập Oracle, Bob Miner, cũng phải nếm trải môi trường khắc nghiệt ấy, khi buộc phải gánh khối lượng công việc nặng nề để đáp ứng tiến độ cập nhật sản phẩm mới nhất.

Ellison cũng không ngần ngại dùng các chiến thuật marketing dựa trên lời nói dối. Những ngày đầu, Oracle thường bán sản phẩm “chưa tồn tại hoàn toàn”, để rồi khách hàng vừa dùng vừa báo lỗi. Ông thẳng thắn: “Công nghệ trung bình nhưng marketing tốt sẽ đánh bại công nghệ tốt mà marketing trung bình”.

Song song với sự khắc nghiệt và gây tranh cãi, Ellison và Miner có cùng tầm nhìn về một tập đoàn coi trọng tài năng hơn thâm niên. Tỷ phú thừa nhận: “Tôi biết mình không thể tồn tại trong một tập đoàn truyền thống. Tôi không phù hợp để leo thang bậc doanh nghiệp”. Tư duy đó khiến Oracle trở thành nơi các cá nhân có năng lực có thể bứt phá, thay vì bị trói buộc bởi quy tắc cứng nhắc.

Vào thời điểm 1996-1997, Mike Wilson nhận xét Larry Ellison vừa là thiên tài công nghệ vừa là nhân vật gây tranh cãi. Ông bị chỉ trích vì quỵt nợ, áp đặt văn hóa làm việc khắc nghiệt và dùng chiến thuật marketing phóng đại. Hiện tại, khi đã là người giàu nhất thế giới, Ellison tiếp tục gây chú ý với cá tính liều lĩnh, khác biệt đã định hình cả con người lẫn di sản cá nhân.