Cá tầm Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, người nuôi trong nước lao đao

  • Thứ năm, 21/8/2025 15:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá cá tầm Trung Quốc nhập khẩu chỉ khoảng 100.000 đồng/kg, rẻ hơn cá tầm nuôi tại Lai Châu, Lào Cai.

Ông Nguyễn Đình Thăng - người nuôi cá tầm ở xã Sin Suối Hồ, Lai Châu - cho biết giá cá tầm xuất bán buôn tại cơ sở là khoảng 120.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cá Trung Quốc hiện xuất bán chỉ khoảng 100.000 đồng/kg. Cá tầm tại cơ sở phải nuôi khoảng 3 năm mới có trọng lượng khoảng 3-4 kg, cá tầm Trung Quốc chỉ vài tháng có thể có trọng lượng cao hơn, mẫu mã đẹp hơn.

gia ca tam, ca tam trung quoc, ca tam lao cai anh 1

Người nuôi cá tầm lao đao vì giá thấp.

Ông Nguyễn Hữu Thế - người nuôi cá tầm ở xã Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai - cho biết giá cá tầm loại to nhất ở khu vực này xuất bán là khoảng 130.000 đồng/kg. Với giá thành này, người nuôi cá không có lãi. Để có cá xuất bán được người nuôi phải mất khoảng 2,5-3 năm, tốn kém rất nhiều chi phí. Những năm trước đây cá tầm xuất bán có giá khoảng 170.000-240.000 đồng, người dân mới có lãi.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Thành Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và chăn nuôi, thú y, thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Lào Cai - cho biết, từ đầu năm đến nay, Chi cục nhận được 4 giấy phép của Cục Thủy sản và Kiểm ngư cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu 560 tấn cá tầm nhập chính ngạch về Việt Nam. Thời gian cấp phép nhập đến hết năm 2026.

Theo ông Giang, việc được phép nhập khẩu cá tầm khiến thị trường cạnh tranh khốc liệt, ảnh hưởng lớn đến người nuôi cá tầm tại tỉnh Lào Cai. Các đơn vị nuôi ở Lào Cai chưa chủ động được giống, thức ăn chăn nuôi, công nghệ nuôi lạc hậu khiến giá thành nuôi khá tốn kém.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch kiểm tra một số đơn vị nhập, một số cơ sở sản xuất để nắm bắt thuận lợi, khó khăn đề xuất một số chính sách hỗ trợ cho bà con chăn nuôi”, ông Giang cho biết.

Theo ông Giang, sản lượng nuôi cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi) ở Lào Cai hiện nay là khoảng 1.000 tấn/năm. Đại diện Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và chăn nuôi, thú y, thủy sản Lào Cai cũng đề xuất các ngành chức năng cần quản lý số lượng cá tầm nhập khẩu giúp lành mạnh hóa thị trường. Chi cục cũng đang có kế hoạch xây dựng thương hiệu cá tầm và tổ chức chuỗi cung ứng ra thị trường cho bà con.

Ông Vũ Duy Hưng - Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Lào Cai - khẳng định, không có tình trạng cá tầm nhập lậu tại khu vực này. Thời gian qua, đơn vị này chưa phát hiện vụ việc nào vi phạm liên quan đến nhập khẩu cá tầm. Từ 19/7 đến 15/8, đơn vị này đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho 8 lô cá tầm nhập khẩu với tổng khối lượng là 78 tấn.

Theo ông Hưng, cá tầm nhập khẩu là mặt hàng được miễn thuế.

Đức Anh/Tiền Phong

giá cá tầm cá tầm trung quốc cá tầm lào cai Lào Cai Lai Châu cá tầm lào cai hải sản

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

  • Lai Châu

    Lai Châu
    • Diện tích: 9.069,5 km²
    • Dân số: 471.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 Thành Phố, 7 Huyện
    • Vùng: Tây Bắc
    • Mã điện thoại: 213
    • Biển số xe: 25

