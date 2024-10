Trước khi qua đời, Liam Payne gặp nhiều vấn đề về sức khỏe

Trong cuốn hồi ký "Dare to Dream", thành viên nhóm nhạc One Direction Liam Payne từng chia sẻ về thể trạng sức khỏe rất yếu của mình.

Ca sĩ Liam Payne. Ảnh: Alamy.

Liam Payne, cựu thành viên của nhóm nhạc One Direction, đã qua đời ở tuổi 31 sau một tai nạn nghiêm trọng tại khách sạn ở Buenos Aires, Argentina. Theo thông tin từ cảnh sát, ca sĩ Liam Payne bị ngã từ tầng ba của khách sạn, dẫn đến những chấn thương cực kỳ nghiêm trọng và các nhân viên y tế đã xác nhận anh qua đời ngay tại hiện trường.

Vụ việc này gây sốc cho không chỉ người hâm mộ mà cả những đồng nghiệp trong ngành giải trí, khiến nhiều người bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội.

Trước đó, trong cuốn sách Dare to Dream - Life as One Direction xuất bản năm 2011, Liam Payne đã tâm sự rằng bản thân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi mới chào đời, anh phải trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh. “Lúc đó, các bác sĩ cho rằng tôi không thể sống được nữa, họ cũng không xác định được vấn đề là do đâu. Nhưng phép màu đã tới, nhịp tim của tôi bắt đầu đập trở lại”, Liam Payne viết.

Trong khoảng thời gian từ khi mới sinh đến 4 tuổi, anh thường xuyên phải ở bệnh viện để làm các xét nghiệm. Cuối cùng các bác sĩ phát hiện một trong hai thận của anh không hoạt động bình thường và đã bị tổn thương. Để cải thiện sức khỏe, Liam phải tiêm 32 mũi mỗi ngày. Dù đã vượt qua nhiều khó khăn, nhưng sau này anh vẫn phải sống cẩn thận, hạn chế uống quá nhiều nước và duy trì sức khỏe tốt nhất có thể.

Trong những năm gần đây, Liam Payne cũng đối mặt với vấn đề nghiện rượu và từng chia sẻ về quá trình cai nghiện của mình. Anh đã đăng một video lên YouTube vào tháng 7/2023, nói rằng anh đã tỉnh táo được sáu tháng sau khi nhận điều trị. Tuy nhiên, người thân vẫn rất lo lắng về tình trạng của nam ca sĩ.

Bên cạnh vấn đề về sức khỏe, Liam Payne còn chia sẻ về những khó khăn khi tham gia vào ngành giải trí trong cuốn sách Dare to Dream.

Anh cho biết việc tham gia vào một nhóm nhạc nổi tiếng như One Direction không hề đơn giản. Mặc dù nhận được tình yêu và sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ, nhưng cuộc sống của anh đôi khi rất căng thẳng và cô đơn. Trước khi gia nhập One Direction, Liam đã tham gia The X Factor hai lần, nhưng lần đầu tiên không thành công. Sự thất bại này đã khiến anh mất tự tin và phải đối mặt với những khó khăn tâm lý, nhưng Liam đã học được cách không bỏ cuộc và kiên trì với ước mơ của mình.

Anh cũng chia sẻ về áp lực mà các thành viên phải chịu khi trở thành người của công chúng. Lịch trình làm việc dày đặc, những chuyến lưu diễn không ngừng, và sự kỳ vọng từ người hâm mộ đã khiến Liam nhiều lần cảm thấy kiệt sức. Việc không có nhiều thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân cũng là một thách thức lớn. Tuy nhiên, Liam luôn cảm thấy may mắn khi có những người đồng đội sát cánh, đặc biệt là các thành viên của One Direction, những người đã giúp anh vượt qua mọi trở ngại.