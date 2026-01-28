Ca sĩ Hàn Quốc bị gãy cổ

Ngày 28/1, thông qua nền tảng giao tiếp với người hâm mộ, Yeri (thành viên nhóm Red Velvet) tiết lộ cô bị gãy cổ khi tập pilates. Sự việc xảy ra vào 27/1. Nữ ca sĩ Hàn Quốc cho biết cơn đau trở nên tồi tệ hơn sau khi cô thức dậy vào buổi sáng 28/1 và cần đến bệnh viện kiểm tra.
Yeri cũng chia sẻ bức ảnh cô đang bó bột ở cổ. Nữ ca sĩ đùa trông cô hiện tại giống nhân vật hoạt hình Yoo Jaem Min. Thành viên nhóm Red Velvet khuyên người hâm mộ nên cẩn thận khi tập thể dục. Sau đó, nữ thần tượng cũng cập nhật thông tin cho người hâm mộ rằng cô đang trên đường đi vật lý trị liệu và tiêm steroid.
Yeri bị thương ở cổ. Ảnh: Top Star News.
Yeri, tên thật Kim Ye Rim, sinh năm 1999, gia nhập Red Velvet năm 2015 với vai trò rapper và vocal. Ngoài ca hát, cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2021 qua các phim ngắn như Drama Stage - Mint Condition và Blue Birthday, gần đây nhất là Bitch x Rich. Tài năng đa dạng giúp cô được kỳ vọng mở rộng sự nghiệp trong cả âm nhạc lẫn phim ảnh.
Đầu tháng 4/2025, Yeri đã kết thúc hợp đồng độc quyền với SM Entertainment. Cô đang xem xét ký kết hợp đồng với Blitzway Entertainment. Đây là công ty quản lý của nhiều diễn viên tên tuổi như Joo Ji Hoon, Jung Ryeo Won, Go Doo Shim, Chun Woo Hee và Son Dam Bi.
Tháng 10/2025, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh du lịch Đà Nẵng. Cô đi nghỉ dưỡng tại Việt Nam cùng mẹ. Giọng ca sinh năm 1999 trải nghiệm ngồi thuyền thúng, đội nón lá, tới nhà thờ Chính Tòa...
