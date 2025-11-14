Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cá sấu mắc lưới giáp biên giới Việt Nam - Campuchia

  • Thứ sáu, 14/11/2025 06:31 (GMT+7)
Ngày 13/11, Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa tiếp nhận một con cá sấu nặng 37kg do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Ca sau bien gioi anh 1

Cá sấu được bàn giao cho Đồn Biên phòng Sông Trăng. Ảnh: TTXVN.

Theo anh Nguyễn Văn Chuyển (30 tuổi, ngụ xã Hưng Điền), người bắt được con cá sấu và giao nộp, trước đó, khoảng 21h50 ngày 12/11, trong lúc anh và người đi cùng đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia thì phát hiện có cá lớn dính lưới. Đến khi kéo được lưới lên thì đó là một con cá sấu trưởng thành, thân dài, khá nặng. Cả hai người cùng khống chế, cột chặt mõm, chân cá sấu để đảm bảo an toàn và đưa vào bờ. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh chủ động mang cá sấu đến Đồn Biên phòng Sông Trăng để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Đồn Biên phòng Sông Trăng lập biên bản tiếp nhận cá sấu nặng 37 kg, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng bảo quản, chăm sóc cá sấu trước khi bàn giao cho đơn vị bảo tồn chuyên trách theo quy định.

Ca sau bien gioi anh 2

Cá sấu được bàn giao cho Đồn Biên phòng Sông Trăng. Ảnh: TTXVN.

Ca sau bien gioi anh 3

Cá sấu nặng 37 kg được anh Nguyễn Văn Chuyển bàn giao cho Đồn Biên phòng Sông Trăng. Ảnh: TTXVN.

Đồn Biên phòng Sông Trăng cũng đánh giá hành động của anh Nguyễn Văn Chuyển thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần hợp tác với lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hiện con cá sấu nặng 37 kg đang được tạm thời chăm sóc, chờ bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để đưa về khu vực bảo tồn động vật hoang dã.

