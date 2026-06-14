Cá mập cắn người, Australia đóng cửa nhiều bãi biển

Ngày 14/6, nhiều bãi biển ở phía Đông thành phố Sydney của Australia đã đóng cửa sau khi một người phụ nữ bị cá mập cắn khi đang bơi ở một bãi biển Coogee đông đúc.

Australia đóng cửa bãi biển Coogee sau khi một người phụ nữ bị thương nghiêm trọng sau khi bị cá mập tấn công. Ảnh: Reuters

Việc cá mập cắn người đang xuất hiện ngày càng thường xuyên tại thành phố Sydney khiến cho chính quyền ở đây phải cân nhắc bổ sung các biện pháp nhằm sớm phát hiện cá mập để cảnh báo người dân.

Một loạt bãi biển ở phía Đông thành phố Sydney trong đó có nhiều bãi biển nổi tiếng như Bondi, Bronte, Tamarama, Coogee, Clovelly, Maroubra và một số bể bơi ven biển như Mahon, Malabar đã phải đóng cửa để đảm bảo sự an toàn cho người dân. Quyết định này được đưa ra sau khi hôm qua, một vận động viên bơi lội 35 tuổi đã bị thương nghiêm trọng sau khi bị một con cá mập dài khoảng 3-4 mét cắn vào chân và tay khi đang bơi ở bãi biển Coogee.

Không chỉ đóng cửa các bãi biển ở gần khu vực nơi người phụ nữ bị cá mập cắn, chính quyền bang New South Wales còn đang tìm kiếm các biện pháp bảo vệ bổ sung để có thể sớm phát hiện cá mập ở các bãi biển có người để đưa ra cảnh báo sớm và đóng cửa bãi biển khi sự an toàn của người dân bị đe dọa.

Bà Tara Moriarty, Bộ trưởng Nông nghiệp bang New South Wales cho biết: “Chúng tôi không loại trừ biện pháp nào để ứng phó với sự xuất hiện của cá mập. Tuy vậy chúng tôi đang tập trung vào việc mở rộng việc sử dụng công nghệ để có thể phát hiện cá mập sớm hơn để có thể nhanh chóng đóng bãi biển và giữ cho mọi người an toàn”.

Kể từ đầu năm nay, chính quyền bang New South Wales đã chi 30 triệu AUD để ngăn ngừa xảy ra các vụ cá mập tấn công người. Không chỉ vậy, chính quyền bang này cũng chi thêm 3 triệu AUD để tăng cường sử dụng máy bay không người lái và đầu tư vào các chương trình nghiên cứu cá mập, trong đó có việc theo dõi hoạt động của cá mập, đặc biệt ở khu vực xung quanh cầu cảng Sydney và tăng cường thông tin cho những người đi bơi và cả những người hay đi biển.

Trước khi sự việc này xảy ra, kể từ đầu năm cho đến nay tại bang New South Wales và nhiều địa phương khác của Australia đã xảy ra ít nhất 9 vụ cá mập tấn công người, trong đó 3 người đã thiệt mạng.