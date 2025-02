Cá chết bất thường nổi trắng suối ở Bỉm Sơn, dân vớt về cho gà ăn

Theo phản ánh của người dân phường Ba Đình, Lam Sơn, TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa), nhiều ngày nay nước suối đổi màu, các loại cá sống ngoài tự nhiên như chép, trắm, rô phi, quả, nheo... lớn bé chết bất thường ở suối Cổ Đam, nổi trắng khu vực đập tràn.

Bà Lại Thị Luận (73 tuổi, trú khu 6, phường Ba Đình) cho biết, sáng sớm tỉnh dậy bà phát hiện cá chết trắng nổi ở suối và dạt vào gần tràn nước.

Khi phát hiện sự việc, người dân quanh đây ra vớt về cho gà ăn. Những ngày sau đó, khi cá đã bốc mùi thì người dân vớt về chôn xuống đất, ủ làm nước tưới cho cây cối.

Cũng theo bà Luận, lúc đầu mới chỉ có các loại cá nhỏ chết, về sau là cá rô phi, cá chép... các loại cá lớn 4-5 kg/con cũng bị chết với số lượng khoảng một tấn.

Ghi nhận của PV, vào ngày 24/2, từ phía trên tràn Cổ Đam cá chết rải rác kéo dài đến khu vực tràn nước khoảng 100 m, nhiều nhất và nổi trắng dọc tràn nước. Các loại cá đang trong quá trình phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối.

Ông Lê Văn Thủy, Công chức Địa chính-xây dựng-đô thị và môi trường phường Ba Đình đã xác nhận sự việc và cho biết, chính quyền địa phương nhận được phản ánh của người dân về việc cá chết bất thường ở suối Cổ Đam vào ngày 18-19/2 và khu vực suối giữa hai phường Ba Đình, Lam Sơn.

“Hai phường cùng với Phòng TN&MT tiến hành xác minh và đi dọc suối để tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết nhưng không có kết quả. Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Thanh Hóa) cũng đã về lấy mẫu để phân tích tìm nguyên nhân cá chết”, ông Thủy thông tin.

Chính quyền địa phương cũng đã kiến nghị với UBND thị xã Bỉm Sơn để Công ty môi trường Bỉm Sơn vớt xác cá, xử lý tránh ô nhiễm môi trường.

Được biết, suối Cổ Đam hợp nhất của nhiều khe nước ở xung quanh đổ vào và cũng có nguồn nước thải từ khu B của Khu công nghiệp Bỉm Sơn chảy ra. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu nước thải để phân tích.

