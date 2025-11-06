Bưu điện TP.HCM đề nghị xếp hạng di tích công trình hơn 130 tuổi

Ngày 6/11, Bưu điện TP.HCM có văn bản chính thức gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố đối với tòa nhà Bưu điện Trung tâm tại số 2 Công xã Paris.

Tòa nhà Bưu điện Trung tâm TP.HCM được xem là một trong những công trình tiêu biểu, mang đậm giá trị văn hóa - lịch sử. Ảnh: Phương Lâm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bưu điện TP.HCM cho biết sau khi có văn bản đồng thuận chủ trương xếp hạng di tích vào ngày 13/10, đơn vị đã có buổi làm việc với phòng Quản lý Di sản của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Đến nay, Bưu điện TP.HCM có công văn chính thức đề nghị xếp hạng di tích cho tòa nhà Bưu điện Trung tâm, một trong những công trình tiêu biểu của TP.HCM.

Trong công văn gửi Sở, Bưu điện TP.HCM nhấn mạnh đơn vị "nhận thức sâu sắc" giá trị văn hóa - lịch sử của tòa nhà Bưu điện TP.HCM. Đây không chỉ là một trung tâm giao dịch bưu chính, mà còn là biểu tượng lịch sử, kiến trúc và văn hóa của thành phố trong hơn một thế kỷ.

Đơn vị cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM triển khai các thủ tục chuyên môn theo quy định Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn để lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố loại hình kiến trúc nghệ thuật đối với tòa nhà Bưu điện TP.HCM. Đồng thời, Bưu điện cũng mong Sở phối hợp, hướng dẫn trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu... cần thiết trong quá trình xếp hạng.

"Bưu điện TP.HCM khẳng định tinh thần 'Chủ động, đồng hành và phối hợp chặt chẽ' cùng Sở Văn hóa và Thể thao, cũng như các cơ quan chức năng, trong suốt quá trình lập hồ sơ, thẩm định và công nhận di tích. Đơn vị cam kết bảo đảm mọi hoạt động tu bổ, bảo trì và khai thác công trình đều tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời giữ vững nguyên trạng kiến trúc gốc - bảo tồn những giá trị thẩm mỹ, lịch sử và nhân văn của công trình", công văn nêu rõ.

Trước đó, ngày 13/10, Giám đốc Bưu điện TP.HCM Nguyễn Như Thuận đã ký văn bản báo cáo gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc xếp hạng di tích cho công trình, sau thời gian bị chậm tiến độ do vướng thủ tục nội bộ.

Ông cho biết văn bản này thể hiện sự thống nhất và đồng thuận của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng. “Về chủ trương, Tổng công ty hoàn toàn đồng thuận với đề xuất của Bưu điện TP.HCM và khuyến khích sớm phối hợp cùng các sở ngành để hoàn thiện hồ sơ”, ông Thuận chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tòa nhà Bưu điện Trung tâm TP.HCM được xây dựng giai đoạn 1886-1891, do kiến trúc sư người Pháp Alfred Foulhoux thiết kế. Nằm trong khu “vùng lõi di sản văn hóa”, công trình là một trong những biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của thành phố.

Năm 2023, TP.HCM đã gắn bảng vàng công nhận địa điểm này là một trong “100 điều thú vị” của thành phố. Cùng năm đó, tạp chí Mỹ Architectural Digest xếp Bưu điện Trung tâm TP.HCM thứ hai trong danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới, ghi nhận giá trị kiến trúc và sức hút toàn cầu của công trình trăm tuổi giữa lòng thành phố.