Buồn tiểu liên tục nhưng mỗi lần rất ít: Cảnh báo sớm từ thận

Cảm giác lúc nào cũng muốn đi tiểu nhưng mỗi lần lại chỉ đi rất ít không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Cảm giác liên tục muốn đi tiểu nhưng mỗi lần lại chỉ "nhỏ giọt" có thể gây khó chịu, bối rối nhưng cũng dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, đôi khi vấn đề khó chịu bạn nghĩ là nhỏ này lại có thể là tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Chia sẻ với India Times, tiến sĩ Ajay Aggarwal, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu tại Bệnh viện RG (Ấn Độ), nêu ra những nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng này, kèm theo những triệu chứng thường gặp kèm theo mà mọi người thường bỏ qua.

Nguyên nhân tiềm ẩn gây buồn tiểu liên tục

Bác sĩ Ajay cho biết đây là vấn đề khá phổ biến, trong nhiều trường hợp, nó liên quan đến những nguyên nhân đơn giản.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Tình trạng này khiến bàng quang bị kích thích và liên tục phát tín hiệu muốn đi tiểu ngay cả khi lượng nước tiểu không nhiều.

Mất nước cũng là lý do thường gặp khác vì cơ thể không có đủ chất lỏng để sản xuất nước tiểu. Đôi khi sự kích thích bàng quang do caffeine hoặc một số loại thuốc cũng gây ra cảm giác này. Trong một số tình huống, đặc biệt ở nam giới lớn tuổi, phì đại tuyến tiền liệt có thể làm tắc nghẽn dòng chảy, khiến bạn cảm thấy cần đi tiểu thường xuyên hơn mức bình thường.

Theo Medical News Today, phụ nữ trong thai kỳ, đặc biệt ở giai đoạn đầu, thường xuyên buồn tiểu do sự thay đổi hormone, áp lực từ tử cung lên bàng quang. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường nhưng vẫn cần theo dõi.

Một số loại ung thư (hiếm gặp) như ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng cũng có thể gây triệu chứng tương tự. Tuy nhiên, những trường hợp này ít gặp hơn và cần được bác sĩ kiểm tra kỹ.

Đi tiểu nhiều lần trong ngày là tình trạng thường gặp nhưng không phải lúc nào cũng vô hại. Ảnh: Shutterstock.

Khi nào là dấu hiệu nguy hiểm?

Theo bác sĩ Ajay, điều quan trọng cần xem xét là triệu chứng kéo dài bao lâu và bạn còn cảm thấy bất thường gì khác không. Nếu chỉ do thiếu nước hoặc kích thích nhẹ, bạn có thể thấy nước tiểu sẫm màu hơn, đi tiểu ít hơn, và thường tình trạng sẽ cải thiện khi uống nhiều nước hơn. Tình trạng kích ứng nhẹ cũng có thể tự khỏi trong 1-2 ngày.

Tuy nhiên, nhiễm trùng, chẳng hạn các dấu hiệu ban đầu của bệnh thận, có thể không có triệu chứng rõ ràng ngay từ đầu. Nếu hiện tượng này kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của:

Rối loạn chức năng bàng quang

Nhiễm trùng chưa được điều trị dứt điểm

Thậm chí là bệnh thận giai đoạn đầu

Điều đáng nói là nhiều người thường bỏ qua giai đoạn này vì triệu chứng chưa quá nghiêm trọng.

Bên cạnh việc buồn tiểu liên tục nhưng đi ít, các bác sĩ khuyến cáo bạn nên đi kiểm tra sớm nếu kèm theo những dấu hiệu:

Tiểu buốt, nóng rát

Đau tức vùng bụng dưới

Nước tiểu đục hoặc đổi màu, có máu

Mệt mỏi kéo dài

Sốt hoặc đau lưng

Phù nhẹ ở chân hoặc mắt cá chân

Đây đều là những tín hiệu âm thầm cho thấy hệ tiết niệu hoặc thận đang gặp vấn đề. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm khó chịu mà còn ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm liên quan đến thận.

Thói quen hàng ngày có thể là thủ phạm

Bác sĩ Ajay nhận định thói quen hàng ngày có thể đóng vai trò rất lớn. Uống không đủ nước khiến nước tiểu cô đặc hơn, gây kích ứng bàng quang. Ngoài ra, việc nhịn tiểu trong thời gian dài có thể làm suy yếu bàng quang. Chế độ ăn nhiều muối gây ảnh hưởng đến thận bằng cách làm tăng huyết áp. Những thói quen này nếu duy trì lâu dài có thể cản trở chức năng bình thường của hệ tiết niệu, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cảm giác buồn tiểu liên tục nhưng đi ít có thể chỉ là rối loạn nhẹ, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tiềm ẩn. Lắng nghe cơ thể và kiểm tra kịp thời chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.