Bước tiến mới của dịch vụ chọn sách giúp

Theo The Guardian, các dịch vụ đăng ký sách đang ngày càng có tác động lớn đến thị trường. Giờ đây, họ tiến thêm một bước nữa bằng cách xuất bản đầu sách.

Sách được gửi tới độc giả đã được chọn lọc và sắp xếp một cách tinh tế. Ảnh: The Bookseller.

Các dịch vụ đăng ký sách không còn là một cụm từ xa lạ với nhiều độc giả quốc tế. Không chỉ các công ty được lập ra để cung cấp dịch vụ này như FairyLoot, Illumicrate, mà nhiều câu lạc bộ sách và nhà sách cũng đang triển khai hoạt động này.

Độc giả chỉ cần điền vào một vài biểu mẫu nêu rõ thông tin cơ bản và nhu cầu đọc, một loạt sách mới, được các giám tuyển tài năng lựa chọn, sẽ xuất hiện trước cửa nhà. Chưa kể, độc giả còn có các đặc quyền sưu tầm như sở hữu bìa thiết kế và hình ảnh nghệ thuật đặc biệt.

Trong một thế giới các xu hướng đang bão hoà, độc giả không cần phải đối mặt với sự khó khăn khi lựa chọn nữa. Một đội ngũ chuyên gia sẽ thực hiện điều đó. Chưa kể, độc giả sẽ có một bộ sưu tập sách đặc biệt hơn, toàn diện hơn và quý giá hơn khi muốn thể hiện gu của mình.

Hariny Vanniarajan, khách hàng đã đăng ký dịch vụ đăng ký sách của công ty Illumicrate, cảm thấy rằng những cuốn sách bà nhận được “đại diện cho những tiếng nói thiểu số mà chúng ta không thường thấy trong xuất bản chính thống”.

“Là một người Nam Ấn Độ, tôi thực sự thích sự đa dạng tuyệt vời của các tác giả và nền văn hóa mà tôi được giới thiệu. Đây là những cuốn sách mà bình thường tôi có thể không chọn vì tôi không biết về chúng”, Vanniarajan chia sẻ.

Có lẽ đây là lý do các dịch vụ như vậy có nhu cầu ngày càng lớn. Dịch vụ đăng ký sách giả tưởng của công ty FairyLoot tại Anh có 569.000 người theo dõi chỉ riêng trên Instagram. Ngoài ra, cũng ngày càng nhiều hiệu sách tại nước này triển khai các dịch vụ đăng ký sách của riêng họ.

Không chỉ là dịch vụ đăng ký sách

Thành công với dịch vụ đăng ký sách khiến một số doanh nghiệp không chỉ dừng lại tại đó: Họ muốn xuất bản sách mang đặc trưng của riêng họ. Vào tháng 1, FairyLoot đã công bố hợp tác với Transworld, một chi nhánh của Penguin Random House, trong khi tuần trước, dịch vụ đăng ký sách OwlCrate có trụ sở tại Canada đã ra mắt chi nhánh xuất bản OwlCrate Press.

FairyLoot đã thu hút được lượng lớn độc giả. Những video khám phá sách của họ cũng nhận được nhiều lượt xem. Ảnh: Youtube.

Jordan Fleming, giám đốc xuất bản tại OwlCrate, cho rằng xuất bản là một "ngành công nghiệp bị phân mảnh" nên bộ phận xuất bản của họ đã được thành lập để "giải quyết rất nhiều vấn đề mà ngành công nghiệp đang phải đối mặt".

Họ có lý do để làm điều mình đang làm. Họ hiểu những khách hàng đã đăng ký dịch vụ của mình và do đó có thể phục vụ tốt thị trường đó. Tuy nhiên, việc tuyển chọn sách không giống như xuất bản sách. Liệu bước đi mới này có đánh dấu một sự thay đổi to lớn trong ngành không?, The Guardian đặt câu hỏi.

Trong khi câu hỏi này chưa thể có câu trả lời ngay, Jon Petre, biên tập viên tại nhà xuất bản Profile Books, cho biết: "Các dịch vụ đăng ký sách có giá trị rất lớn đối với giới xuất bản. Thông qua dịch vụ này, sách sẽ được đảm bảo bán chạy ngay từ trước ngày xuất bản…

Một đơn hàng lớn cũng ngay lập tức có thể đưa một tác giả thẳng vào danh sách ăn khách. Ngay cả khi chỉ được xuất hiện trong danh sách tác phẩm đăng ký trong một tuần, tác giả cũng có thể trở thành nhà văn ăn khách của Sunday Times trong suốt sự nghiệp của họ”, Petre nói.

Hi vọng vào tiềm năng đột phá

Hai chị em Elizabeth và Helen, đồng tác giả nhiều tiểu thuyết giả tưởng, bao gồm cuốn ăn khách Bonded by Thorns với bút danh Elizabeth Helen, cũng cho biết việc hợp tác với FairyLoot là “cú hích đáng kinh ngạc” cho sự nghiệp của họ. Các tác giả tại Mỹ này cho biết họ đã "nuôi dưỡng một lượng người hâm mộ đông đảo" tại Vương quốc Anh nhờ một phần lớn từ các phiên bản đặc biệt được FairyLoot ra mắt.

Do đó, cũng có thêm căn cứ khi các dịch vụ đăng ký muốn mở rộng hoạt động hơn nữa bằng cách biên tập và xuất bản các đầu sách chưa có trên thế giới. Những công ty này đã có sẵn lượng khách hàng, họ hiểu rõ về các đầu sách phù hợp với họ và cách sáng tạo ra các phiên bản độc quyền. Đây là một lời chào hàng khá ấn tượng đối với bất kỳ nhà văn nào.

"Trong bối cảnh khách hàng ngày càng cắt giảm các khoản chi cho sách, việc đảm bảo doanh số, ít nhất là hoà vốn, là một điều rất ấn tượng cho các tác giả mới vào nghề", Petre cho biết.

Và khi số người mua sách đang liên tục giảm, việc có thêm doanh nghiệp am hiểu thị trường và bước chân vào lĩnh vực xuất bản có thể là một giải pháp trong một ngành công nghiệp đầy biến động. Những người chi tiền cho sách thường "muốn có một ấn bản tuyệt đẹp để cầm trên tay và trưng bày trên kệ sách của họ", Elizabeth và Helen cho biết.

Nếu so sánh với lĩnh vực truyền hình, thì động thái trên có thể tương đương với việc Netflix hoặc Mubi ra mắt các tác phẩm gốc thay vì chỉ phát các bộ phim có sẵn. Vậy xu hướng này trong ngành xuất bản có thành công không? Câu trả lời vẫn còn khó đoán. Giống như mọi thứ liên quan đến nghệ thuật, cảm nhận của độc giả mang tính chủ quan.

Nhưng như Vanniarajan chia sẻ, bà sẽ không nản lòng nếu Illumicrate bắt đầu đưa những cuốn sách họ tự xuất bản vào danh sách tác phẩm bà nhận được. Vanniarajan nói: "Họ đã xây dựng được một lượng người theo dõi lớn và dường như hiểu rõ đối tượng độc giả của mình, vì vậy tôi cho rằng họ sẽ tiếp tục sự chính trực này khi chọn tác giả để hợp tác".