Bước ngoặt của con gái ông Obama

Malia Obama, 26 tuổi, ra mắt phim đầu tiên do cô đạo diễn, đánh dấu bước ngoặt sau nhiều năm học hỏi và trau dồi kinh nghiệm ở Hollywood.

Theo Insider, Malia Obama - con gái lớn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - muốn được nhớ đến với vai trò đạo diễn. Ái nữ 26 tuổi hào hứng khoe mình là đạo diễn kiêm viết kịch bản cho phim ngắn The Heart.

Malia đã giới thiệu tác phẩm này ở Liên hoan phim Sundance hồi tháng 1 và được ban tổ chức xếp vào hạng mục Phim viễn tưởng ngắn của Mỹ. Đến nay, The Heart mới chính thức ra mắt khán giả.

Tranh luận về phim

Với thời lượng chỉ 18 phút, The Heart xoay quanh câu chuyện một người đàn ông gặm nhắm nỗi cô đơn và đau buồn vì mất mẹ, đồng thời cố gắng hoàn thành tâm nguyện kỳ lạ của bà trước lúc qua đời.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Malia cho biết tác phẩm đề cập những đồ vật bị mất, con người cô đơn, sự tha thứ và hối tiếc. Con gái Obama hy vọng công chúng cảm thấy bớt cô đơn, hoặc ít nhất đừng lãng quên những điều dịu dàng trong cuộc sống.

Sau khi xem phim, một số khán giả không đánh giá cao nỗ lực của cô gái 26 tuổi. Trên trang web Letterboxd, có người chê The Heart là "phim ngắn nửa vời", "khủng khiếp", chỉ chấm phim 3,2/5 sao.

Nhưng bên cạnh đó, không ít lời động viên dành cho Malia, công nhận cô thực sự đã đầu tư tâm huyết cho từng khung hình trong tác phẩm này. Cây bút Kyle Buchanan của The New York Times mô tả The Heart có cảnh quay đẹp, khẳng định phim là "màn ra mắt đầy hứa hẹn" của Malia.

Malia Obama tại Liên hoan phim Sundance hồi tháng 1. Ảnh: Newsweek.

Theo Newsweek, tranh luận về The Heart không dừng ở đó, mà còn liên quan đến việc Malia đã bỏ họ Obama, chỉ giữ lại tên Malia Ann, ở phần giới thiệu và trong lúc quảng bá phim.

Hành động của Malia bị dân mạng mỉa mai đang cố "làm màu" khi né tránh thương hiệu Obama và khái niệm "nepo baby" (những đứa trẻ sinh ra trong gia đình tinh hoa, có cha mẹ là người nổi tiếng ở lĩnh vực giải trí, chính trị, kinh doanh).

Việc con gái Obama liên tục nhận phản hồi không mấy tích cực khiến biên kịch gạo cội Whoopi Goldberg bức xúc. Bà bênh vực Malia trên show The View hôm 20/2: "Tại sao các bạn lại quan tâm cô ấy gọi bản thân là gì? Nếu muốn gọi mình là Jeanette McDonald (cố diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ), cô ấy cũng có quyền đó! Và nếu tôi có thể là Whoopi Goldberg, Malia cũng có thể trở thành bất cứ ai cô ấy muốn".

Bà Goldberg cho rằng, dù có hay không bỏ qua họ Obama, cô gái trẻ vẫn bị chỉ trích. Do đó, Malia vẫn cứ kiên định với hướng đi của mình.

Phát triển sự nghiệp ở Hollywood

Malia sinh năm 1998, là con gái cả của ông Barack Obama và bà Michelle Obama. Cô bày tỏ sự hứng thú với ngành giải trí. Malia từng làm thực tập cho series hài Girls của HBO vào năm 2015 và trợ lý sản xuất cho phim truyền hình Extant của đài CBS.

Halle Berry - nữ chính của Extant - khen Malia thông minh và nhạy bén. Minh tinh nói trên Watch What Happens Live: "Cô bé sẵn sàng làm bất cứ điều gì khi được yêu cầu và tôi rất tôn trọng Malia vì sự trách nhiệm, chịu khó".

Trong quá trình theo học ở Đại học Harvard danh tiếng, Malia tham gia vào đội ngũ biên kịch của Hive - dự án phim truyền hình được cho là xoay quanh nhân vật giống danh ca Beyoncé. Theo Insider, ái nữ còn từng làm biên kịch cho loạt phim Swarm của Amazon Prime.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair hồi năm ngoái, Donald Glover - nhà sản xuất đứng sau The Heart - chia sẻ về Malia: "Cô ấy sở hữu tài năng đáng kinh ngạc. Malia thực sự tập trung và làm việc chăm chỉ. Tôi có cảm giác như cô ấy sẽ sớm đạt được những điều tốt đẹp. Phong cách viết của cô ấy rất tuyệt". Glover còn nhấn mạnh công ty "không dễ dãi" với Malia chỉ vì cô là con gái của Obama.

Malia Obama được gia đình ủng hộ theo đuổi sự nghiệp ở Hollywood. Ảnh: Hello Magazine.

Thời gian qua, Malia và em gái Sasha thay đổi hình ảnh, ăn vận thoải mái và không còn ép bản thân theo khuôn khổ như trước. Cặp chị em cũng không còn quá e dè ống kính. Malia và Sasha vẫn được truyền thông săn đón, quan tâm.

Theo SCMP, Malia kín tiếng đời tư, song nhiều lần được nhìn thấy thân thiết với nhà sản xuất âm nhạc hơn cô 9 tuổi, Dawit Eklund. Bộ đôi đi dạo ở thành phố New York, Mỹ và trò chuyện rôm rả trong các bức ảnh do paparazzi chụp được.

Trước Eklund, Malia có thời gian hẹn hò với Rory Farquharson, bạn trai thời sinh viên. Cả hai thành đôi khi cùng theo học Đại học Harvard. Họ lần đầu tiên được phát hiện hẹn hò trong một trận đấu thể thao vào năm 2017.