Bước lùi của Henry Cavill

"Argylle" là bom xịt đáng quên trong sự nghiệp của Henry Cavill. Vai diễn điệp viên bị chê cứng nhắc, khô khan và thậm chí không liên quan đến cốt truyện chính.

Sau hai tuần ra mắt, Argylle (tựa Việt: Argylle siêu điệp viên) chỉ thu về 77,5 triệu USD toàn cầu, trong đó 37,4 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ. Đây là con số đáng thất vọng đối với bộ phim hành động sở hữu kinh phí đầu tư 200 triệu USD , theo IMDb.

Không chỉ bị coi như thảm họa phòng vé, tác phẩm của đạo diễn Matthew Vaughn trong mắt giới chuyên môn còn là bom xịt đáng quên cả về mặt nội dung lẫn kịch bản. Phim đồng thời chứng kiến cú trượt của Henry Cavill trên con đường phát triển sự nghiệp.

Vai diễn cứng nhắc

Theo cây bút Louis Chilton, bài đánh giá 3 sao trên The Independent vẫn còn "nhẹ tay" so với nhiều lời chê bai từ giới phê bình nói chung. Lấy ví dụ, Insider thậm chí gọi Argylle là "sự tự mãn không thể chịu đựng được", nhận xét bộ phim kéo dài 139 phút "cực kỳ trống rỗng".

Deadline, The Hollywood Reporter, Empire hay Vanity Fair đều đồng tình rằng tài năng của dàn sao bị phí phạm, đặc biệt là Henry Cavill. "Xuất hiện với kiểu tóc Action Man thách thức trọng lực và chiếc áo khoác xấu xí, mật vụ Argylle - nhân vật do Henry đảm nhận - chỉ là hiện thân của ý tưởng lỏng lẻo về siêu điệp viên như James Bond", The Independent nhận định.

Hai năm qua, Cavill được xem là ứng viên có khả năng kế nhiệm vai điệp viên 007 từ Daniel Craig. Không cần chờ đợi lâu, tài tử 41 tuổi đã sớm hóa điệp viên nhưng ở phiên bản thảm họa Argylle - một điệp viên cứng nhắc, khô khan và thậm chí không liên quan đến cốt truyện chính.

Chân dung siêu điệp viên hư cấu của Cavill còn bị chê thiếu chiều sâu, mang tính chất biếm họa hơn là nhân vật được phát triển đầy đủ. Mặc dù xuất hiện rầm rộ trong các hoạt động quảng bá, anh lại không có nhiều đất diễn trên phim.

Một cảnh của Henry Cavill và Dua Lipa trong Argylle. Họ ít đất diễn, chỉ được nhà sản xuất sử dụng cho mục đích quảng bá phim. Ảnh: THP.

Argylle ra rạp giữa thời điểm Cavill loay hoay tìm hướng đi phù hợp sau loạt vai diễn ăn khách trước đó. Vốn đã nổi tiếng trước thập niên 2010 nhờ The Tudors và ghi dấu ấn với vai Siêu Nhân trong Man of Steel, hay đóng loạt phim giả tưởng ăn khách The Witcher, giờ đây Cavill cần vai diễn đủ ấn tượng để đưa sự nghiệp trở lại đúng quỹ đạo.

Người hâm mộ suy đoán việc Cavill từ bỏ vai Geralt tóc trắng ở The Witcher để chờ và dành tâm huyết cho phần mới về Superman. Tuy nhiên, cuối năm 2022, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ bị loại khỏi vai diễn biểu tượng sau cuộc cải tổ chiến lược của DC.

"Henry đang ở giai đoạn cần thực sự chứng minh khả năng diễn xuất nếu muốn tồn tại với tư cách ngôi sao hạng A Hollywood. Đáng tiếc, Argylle không giúp anh ấy đạt được điều đó", cây bút Louis Chilton bình luận.

The Independent cho rằng sẽ không công bằng nếu bắt Cavill phải chịu trách nhiệm về những thất bại của Argylle. Tuy nhiên, không thể né tránh việc tác phẩm này đã phần nào khiến sự nghiệp của anh bấp bênh.

Những phim mới hứa hẹn tỏa sáng

Trường hợp của Henry Cavill làm gợi nhớ đến Chris Evans. Cả hai đều chật vật trên hành trình làm mới bản thân sau chia tay vai siêu anh hùng. Nhưng nếu "Đại uý Mỹ" thất bại liên tiếp với loạt phim gây tranh cãi, theo Screenrant, Henry Cavill có khả năng đảo ngược tình thế.

Vào tháng 4, phim chiến tranh The Ministry of Ungentlemanly Warfare sẽ ra mắt. Dựa trên câu chuyện có thật về Cơ quan Hành động đặc biệt Anh Quốc (SOE) được thành lập hồi Thế chiến II, phim do Cavill đóng chính vai Gus March-Phillips - sĩ quan góp công trong việc thành lập trung đoàn SAS huyền thoại.

Dưới bàn tay nhào nặn của Guy Ritchie - đạo diễn từng gặt hái thành công thương mại với các bom tấn Sherlock Holmes, U.N.C.L.E, King Arthur: Legend of the Sword và Aladdin - The Ministry of Ungentlemanly Warfare hứa hẹn nội dung gây cấn, thực sự là tác phẩm đáng để trông chờ.

Và mặc dù Argylle khiến Cavill khởi đầu năm 2024 đáng quên, các tựa phim tiếp theo có anh sẽ tỏa sáng, giới quan sát nhấn mạnh.

Khán giả hy vọng sự nghiệp của Henry Cavill và Chris Evans đều khởi sắc sau vai diễn thất bại. Ảnh: Pinterest.

Các dự án mới khác của Cavill đang trong quá trình hình thành. Anh dự kiến tham gia phần khởi động lại của loạt Highlander và Warhammer 40.000 - phim được chuyển thể từ trò chơi điện tử do Amazon Studios sản xuất. Các phim này khác xa thể loại điệp viên khiến Cavill khốn đốn trước đó.

Trong đó, Highlander là thương hiệu nhượng quyền được yêu thích từ lâu và được nhận xét phù hợp với khả năng của nam diễn viên. Còn Warhammer 40.000 là dự án chứa đầy đam mê cá nhân của Cavill.

Screenrant dự đoán: "Nam diễn viên từng gặt hái thành công lớn với dòng phim được lấy cảm hứng từ thể loại giả tưởng như của DCEU hay The Witcher. Nay Warhammer và Highlander đều có thể giúp anh ấy khắc phục nỗi thất vọng do Argylle gây ra".