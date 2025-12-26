Bùng nổ trào lưu 'bay trần trụi'

Không vali, không balô, chỉ cầm điện thoại lên máy bay - "bay trần trụi" đang trở thành trào lưu mới của giới trẻ để né phí hành lý và sống nhẹ hơn khi du lịch.

Nếu như trước đây, giới trẻ từng nói đến "raw dogging" - tức là đi máy bay mà không xem phim, không nghe nhạc, không dùng thiết bị giải trí - thì nay xuất hiện một trào lưu mới còn tối giản hơn: "naked flying" (tạm dịch: bay trần trụi).

"Bay trần trụi" nghĩa là lên máy bay mà không mang theo hành lý, không vali, không balô, không túi xách. Hành khách chỉ mang theo những vật dụng tối thiểu như điện thoại, ví tiền và sạc pin.

Một khảo sát của công ty Send My Bag với 1.000 người trên 18 tuổi cho thấy gần một nửa số người được hỏi cho rằng các hãng hàng không cố tình xây dựng chính sách hành lý phức tạp để thu thêm phí. Hơn 1/3 cho biết họ đã phải trả tới 200 USD tiền hành lý quá cân chỉ trong vòng 12 tháng.

Trong bối cảnh đó, "bay trần trụi" được xem là cách để né phí hành lý, theo News.com.au.

Rachel Kelly, 28 tuổi, sống tại Melbourne (Australia), là một trong những người theo trào lưu này. Khi chuyển từ Ireland sang Australia hồi tháng 1 để đi dạy học, cô được báo giá 1.000 USD nếu mang thêm một kiện hành lý. Rachel quyết định gửi hành lý bằng dịch vụ vận chuyển riêng và tiết kiệm được khoảng 600 USD .

Rachel cho rằng việc phạt cả hành lý xách tay là không công bằng, trong khi hành khách đã ở sân bay và không còn lựa chọn nào khác. Cô nói mức giá hiện nay quá cao so với giá trị thực.

Rachel Kelly, 28 tuổi, chuyển từ Ireland sang Australia. Ảnh: News.com.au.

Khi di chuyển trong nước tại Australia, Rachel vẫn giữ cách đi này. Với các hãng chỉ cho phép 7 kg hành lý xách tay, cô thường giấu túi nhỏ dưới áo khoác hoặc mặc nhiều lớp quần áo để tránh bị cân phạt. Cô thừa nhận cảm giác khá lo lắng vì sợ bị phát hiện, nhưng nếu bị phạt chỉ vì quá cân vài trăm gram thì sẽ rất bực. Thông thường, cô chỉ lấy túi ra khi đã yên vị trên máy bay.

Một TikToker có tên Helena P kể rằng em trai cô đã bay chuyến quốc tế 22 tiếng mà chỉ mang theo tai nghe chống ồn, không có bất kỳ hành lý nào khác. Cô gọi đó là một "tín hiệu nhạt nhẽo" trong tính cách, đồng thời cho rằng đó cũng phản ánh phần nào sự dư dả, vì không phải ai cũng có điều kiện đi mà không cần mang theo đồ đạc.

Tuy vậy, "bay trần trụi" không phải lúc nào cũng mang tính cực đoan hay gian lận. Với nhiều người, đó đơn giản chỉ là việc cắt giảm tối đa hành lý, mang theo điện thoại và ví tiền, tận dụng những gì có sẵn ở điểm đến. Phần lớn các hãng hàng không vẫn cho phép hành khách mang theo hai vật dụng cá nhân nhỏ, nên không phải ai theo trào lưu này cũng hoàn toàn "trần trụi".

Năm 2023, Japan Airlines giới thiệu dịch vụ Any Wear Anywhere, cho phép hành khách thuê quần áo và giao sẵn tại khách sạn khi đến Nhật Bản. Mục tiêu của dịch vụ này là giúp hành khách giảm hành lý và đồng thời giảm tác động đến môi trường. Toàn bộ quần áo trong chương trình đều là hàng tồn kho hoặc đồ đã qua sử dụng nhưng còn tốt, thay vì bị bỏ đi.

Theo ước tính, việc giảm khoảng 10 kg hành lý có thể giúp giảm khoảng 7,5 kg khí CO2 cho mỗi chuyến bay.