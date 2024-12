Bùng nổ tranh luận về 'Squid Game 2'

Ngay khi lên sóng, mùa 2 "Squid Game" đã thu hút đông đảo sự chú ý, kéo theo hàng loạt thảo luận, tranh cãi xoay quanh phim.

Mùa 2 Squid Game chính thức ra mắt vào 15h chiều 26/12 (giờ Việt Nam). Chỉ sau ít tiếng phát hành, phim đã gây chú ý, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Squid Game hiện dẫn đầu danh sách từ khóa trending trên X, với hàng trăm nghìn lượt tiếp cận và thảo luận.

Theo The Korea Times, sự xuất hiện của Squid Game 2 khiến 4 bộ phim dự kiến ra mắt cuối năm nay là The Firefighters, About Family, One Win và Harbin đều phải dời lịch chiếu, nhằm tránh đụng độ. Thậm chí, Netflix Hàn Quốc gặp lỗi hệ thống sau khi phim lên sóng, được cho là vì lượng truy cập quá tải.

Nội dung Squid Game 2 hiện được nhiều khán giả bàn luận. Người xem nhận xét mùa 2 bạo lực, điên rồ với nhiều thử thách mới. Ngoài ra, những cảnh gây sốc cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Về diễn xuất, màn thể hiện của T.O.P đang gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng nam thần tượng diễn xuất kém, là điểm trừ của phim.

Song, cũng có những ý kiến bênh vực ngôi sao sinh năm 1987, cho rằng anh chỉ là ca sĩ lấn sân diễn xuất, nên không thể đòi hỏi quá cao. Những tranh cãi liên quan tới diễn xuất của cựu thành viên Big Bang hiện lọt hot search tại Trung Quốc.

Squid Game 2 lên sóng chiều 26/12. Ảnh: Netflix.

Squid Game mùa 2 có thời lượng 7 tập. Trước đó, mùa 1 kết thúc với việc người chơi Gi Hun thắng 45,6 tỷ won. Khi chuẩn bị lên máy bay tới Mỹ đoàn tụ con gái, nhân vật phát hiện loạt game sinh tử đang tuyển người chơi mới.

Câu chuyện mùa 2 xoay quanh việc Gi Hun quyết tâm tìm ra danh tính những kẻ điều hành trò chơi, chấm dứt chuỗi tội ác. Ngoài ra, Hwang In Ho - kẻ chỉ huy và điều hành loạt game trong mùa 1 - cũng xuất hiện trở lại. Đây là 2 nhân vật trung tâm trong Squid Game 2.

Squid Game 2 được đề cử giải Phim truyền hình xuất sắc tại Quả cầu vàng 2025 từ trước khi lên sóng. Theo Deadline, đây là một động thái bất thường từ đơn vị tổ chức Quả cầu vàng. Vì trước đó, hiếm phim chưa chiếu lại có tên trong danh sách đề cử.