Song Hye Kyo: 'Tôi đã trải qua thời gian đau khổ'

Xuất hiện trong show “You Quiz on the Block”, Song Hye Kyo gây chú ý khi nhắc về giai đoạn gặp khó khăn trong sự nghiệp.

Tập 274 của chương trình You Quiz on the Block lên sóng tối 25/12 đang thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều ngôi sao đình đám. Ở cuối tập 274, ê-kíp “nhá hàng” sự xuất hiện của Song Hye Kyo trong tập sau, dự kiến lên sóng ngày 1/1/2025. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên tham gia một talk show sau 23 năm. Cô xuất hiện với tư cách khách mời, có những chia sẻ về cuộc sống, công việc.

Song Hye Kyo tỏ ra bẽn lẽn, ngại ngùng khi được MC Yoo Jae Seok khen ngợi đã trở thành ngôi sao đình đám từ rất sớm. Cô tiết lộ từng cảm thấy không hài lòng với diễn xuất của mình: “Khi xem lại, chính tôi cũng thấy mình thật nhàm chán".

Tiếp đó, khi Yoo Jae Seok đề cập tới bài phát biểu trên sân khấu lễ trao giải Rồng Xanh năm ngoái, Song Hye Kyo chia sẻ: “Với tư cách là một phụ nữ, một con người bình thường và là diễn viên Song Hye Kyo, tôi cũng đã có những khoảng thời gian hạnh phúc lẫn đau khổ”.

Câu trả lời bị cắt lửng của Song Hye Kyo khiến người xem tò mò, đặc biệt sau những biến động hôn nhân của cô. Ngôi sao sinh năm 1981 cũng kể lại một số giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Ngoài ra, Song Hye Kyo còn bật mí về mối quan hệ bạn bè với Suzy hay Kim Hye Soo...

Song Hye Kyo và Suzy là bạn bè thân thiết.

Sự xuất hiện của Song Hye Kyo trong You Quiz on the Block được nhiều khán giả quan tâm, trở thành đề tài bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh nhiều bình luận khen ngợi sắc đẹp, thần thái, nhiều người còn thắc mắc lý do cô nhận lời tham gia talk show sau hơn 2 thập kỷ vắng bóng. Ngoài ra, những câu chuyện đời tư của nữ diễn viên cũng thu hút sự chú ý.

Thời gian qua, Song Hye Kyo dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, cô tham gia một số sự kiện thời trang. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều được khen ngợi với ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang ấn tượng.

Sắp tới, bộ phim Dark Nuns của Song Hye Kyo ra mắt (1/2025). Cô vào vai Junia, người phải chiến đấu với linh hồn ma quỷ. Đây là phần hậu truyện của The Priests - phim từng thu hút hơn 5,4 triệu lượt xem vào năm 2015, theo Asia Today.