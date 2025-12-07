Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bực tức vì bạn nhậu bị trêu, đối tượng vác dao chém người trọng thương

  • Chủ nhật, 7/12/2025 17:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thấy anh H. trêu ghẹo chị N., bực tức, Đảnh dùng dao chém H. khiến nạn nhân bị thương tích 28%.

Ngày 7/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Đảnh (SN 1985, trú khối phố Viêm Minh, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Kết quả điều tra xác định, tối 7/9, Đảnh và chị T.T.K.N. nảy sinh mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu ở quán A.T.

Buc tuc, ban nhau bi treu anh 1

Công an bắt tạm giam Lê Văn Đảnh. Ảnh: CA.

Sau khi bỏ về, Đảnh quay lại nhậu ở quán bên cạnh, thì nhìn thấy Bùi Quang H. đang trêu ghẹo chị N. nên bực bội đi sang cãi vã. Đỉnh điểm, Đảnh tát N. rồi rời quán. Sau đó, Đảnh lấy một con dao dài 88 cm quay lại quán và chém H. khiến nạn nhân bị thương tích 28%.

Gây án xong, Đảnh bỏ chạy và vứt hung khí, đến sáng hôm sau thì đến Công an phường Điện Bàn Đông đầu thú.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

https://tienphong.vn/buc-tuc-vi-ban-nhau-bi-treu-nguoi-dan-ong-vac-dao-chem-nguoi-trong-thuong-post1802599.tpo

Hoài Văn - Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

