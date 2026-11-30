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7h sáng, công trường Trung tâm hành chính TP.HCM ở Thủ Thiêm bước vào ca làm việc đầu tiên trong ngày. Trên khu đất ở góc đường Mai Chí Thọ và Tố Hữu, các tổ thợ tỏa về vị trí làm việc, từ khu gia công cốt thép đến bãi tập kết máy móc phục vụ thi công phần móng.
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Tại khu vực thi công kết cấu, công nhân tổ sắt dùng kìm siết dây kẽm để cố định các thanh thép theo bản vẽ. Các nút buộc giúp giữ cốt thép đúng vị trí trong quá trình đổ bê tông.
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Ở khu vực thi công móng cọc, anh Hồ Thanh An (42 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện sống tại TP.HCM) làm việc trong cabin cần cẩu. Anh cho biết mỗi ca kéo dài 8 tiếng liên tục trong không gian hẹp. “Công việc không tốn nhiều sức lực chân tay nhưng đòi hỏi sự tập trung, tính toán chính xác tuyệt đối”, anh An cho hay.
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Bên trong khung cốt thép, một công nhân rà lại từng điểm liên kết giữa các thanh thép và siết lại những chỗ cần gia cố.
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Đến giờ nghỉ trưa, ba công nhân tranh thủ ăn cơm dưới gầm xe cơ giới để tránh nắng. Họ trải một tấm bìa carton trên nền đất để ngồi, đặt bình nước và mũ bảo hộ ngay bên cạnh. Một số công nhân nhà xa cũng ăn trưa và nghỉ lại công trường để bớt thời gian đi lại trước ca chiều.
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Ông Nguyễn Văn Trầm và con trai Nguyễn Minh Luân, cùng quê Cà Mau, nghỉ tay tại khu vực lắp dựng cốt thép. Theo lời người cha, hai cha con đã làm ở công trường khoảng 4 tháng. Trước đó, ông từng tham gia xây dựng một bệnh viện ở Cà Mau. Khi hết việc ở đó, ông theo nhà thầu lên TP.HCM, vào tổ thép tại công trường Thủ Thiêm. Để theo kịp tiến độ, hai cha con chỉ thu xếp về thăm nhà khoảng 1-2 tháng một lần.
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Ca làm việc buổi chiều bắt đầu lúc 13h50. Một nữ công nhân chuyền vật tư từ phía dưới lên cho đồng nghiệp đang lắp đặt ở vị trí cao hơn.
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Tại khu vực thi công móng, anh Đinh Văn Giang (39 tuổi, quê Ninh Bình) vận hành máy khoan cọc nhồi. Anh cho biết thu nhập của mình là 65 triệu đồng/tháng. Để trở thành thợ lái chính, anh mất 6-7 năm học việc và tích lũy kinh nghiệm. Anh kể mỗi ca phải ngồi nhiều giờ trong cabin, đồng thời cho biết mình gặp các vấn đề về thoát vị đĩa đệm, đau lưng, mỏi cổ vai gáy và huyết áp. “Công ty thường hỗ trợ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhóm công nhân tổ lái chúng tôi”, anh Giang cho biết.
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Quần áo bảo hộ được phơi thành hàng bên ngoài khu lưu trú, cách công trường khoảng 500 m. Công nhân thường tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối để giặt quần áo dính bụi và mồ hôi sau ca làm.
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Trong căn phòng ở khu lưu trú, bà Huỳnh Thị Năm (43 tuổi), ông Nguyễn Thiên Định (44 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Nam (21 tuổi), cùng quê Gia Lai, quây quần bên bữa cơm trưa. Cả ba cùng làm tại công trường và về phòng ăn cơm cùng nhau trong giờ nghỉ.
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Các phòng ở khu lưu trú nằm san sát nhau. Khoảng trống trước cửa được công nhân tận dụng để phơi quần áo và để đồ dùng cá nhân. Theo ban quản lý dự án, khu lưu trú có sức chứa 1.000 người, chủ yếu dành cho công nhân cơ hữu làm việc xa nhà.
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Cạnh khu lưu trú là bếp ăn tập thể. Công nhân đến chọn món theo giờ nghỉ của từng tổ. Các phần ăn có giá 20.000-50.000 đồng/người. Mì xào trứng hoặc mì nước giá 20.000 đồng, còn một suất cơm giá 45.000 đồng. Buổi trưa, bếp cũng phục vụ mâm cơm cho 4 người, gồm hai món mặn, một món xào, một món canh và trái cây tráng miệng.
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Khu lưu trú nhộn nhịp nhất vào khoảng 11h30 và sau 17h. Xe máy ra vào liên tục khi công nhân trở về phòng ăn cơm, nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho ca tiếp theo.
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Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM khởi công ngày 29/4/2026 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Toàn dự án sử dụng khoảng 46,7 ha đất. Riêng khối trung tâm hành chính dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc của 6.000-8.000 cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ khoảng 1.500-2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày.