Ông Nguyễn Văn Trầm và con trai Nguyễn Minh Luân, cùng quê Cà Mau, nghỉ tay tại khu vực lắp dựng cốt thép. Theo lời người cha, hai cha con đã làm ở công trường khoảng 4 tháng. Trước đó, ông từng tham gia xây dựng một bệnh viện ở Cà Mau. Khi hết việc ở đó, ông theo nhà thầu lên TP.HCM, vào tổ thép tại công trường Thủ Thiêm. Để theo kịp tiến độ, hai cha con chỉ thu xếp về thăm nhà khoảng 1-2 tháng một lần.