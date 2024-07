Bữa ăn Làng Olympic Paris có gì mà VĐV than 'thảm họa'?

Đoàn thể thao Trung Quốc, Anh cùng nhiều vận động viên (VĐV) khác liên tục phàn nàn về suất ăn "thảm họa", "thiếu thịt" tại Làng Olympic 2024.

Menu phục vụ VĐV tại Plympic Paris được cho biết sẽ sử dụng nhiều nguyên liệu lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Ảnh: James Hill/ The New York Times.

"Thức ăn như thảm họa, đó là tôi đã cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất", một số VĐV Đức tham dự Olympic Paris nói trên nhật báo Die Welt của Đức hôm 28/7.

Họ tiết lộ thêm phải mất rất nhiều thời gian để xếp hàng vào căng tin Làng Olympic, nhưng chất lượng món ăn không như mong đợi.

"Điều khiến các VĐV phàn nàn nhiều nhất là đồ ăn ở Làng Olympic, chúng dường như không dành cho các VĐV đang thi đấu", Mats Grambusch, đội trưởng đội tuyển khúc côn cầu Đức, nói.

Không nhưng vậy, trên mạng xã hội, một số VĐV Trung Quốc đăng tải hình ảnh về khẩu phần ăn tại Làng Olympic kèm mô tả: "Struggling to eat this right now" (tạm dịch: đấu tranh để ăn). Các món ăn được cho là thiếu hụt thực phẩm giàu protein như thịt gà và trứng.

Những suất ăn được cho là thiếu protein được một VĐV Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Sina.

Theo Guardian, ban tổ chức Olympic Paris tuyên bố sẽ cung cấp cho các đoàn thể thao những bữa ăn đẳng cấp Michelin, nhưng thực tế lại khác xa. Tại Làng Olympic, nơi sinh hoạt chung của các VĐV, trứng và gà nướng được chia theo khẩu phần, hàng dài người xếp hàng và các món ăn phổ biến luôn trong tình trạng khan hiếm.

Có khoảng 40.000 bữa ăn được chuẩn bị tại Làng Olympic mỗi ngày, nhưng ban tổ chức chỉ trang bị một nhà ăn với sức chứa 3.300 người.

Một VĐV giấu tên người Anh phàn nàn với The Times rằng việc tổ chức phân phối đồ ăn tại đây cũng không trật tự và không tốt như những kỳ Thế vận hội trước.

"Những ngày gần đây, lượng người đến rất đông và hỗn loạn. Ban tổ chức nói rằng Thế vận hội hướng đến mục tiêu bền vững nên thực đơn sẽ có nhiều thực phẩm lành mạnh, nhưng nếu bạn đi vào giờ cao điểm, thậm chí khó có thể lấy một miếng ức gà", người này nói.

Khu phức hợp ăn uống với hơn 3.500 chỗ ngồi, dự kiến phục vụ 15.000 VĐV từ các đoàn thể thao. Ảnh: James Hill/ The New York Times.

Andy Anson, Giám đốc điều hành Hiệp hội Olympic Anh, cũng phàn nàn về tình trạng này ở Làng Olympic. "Không có đủ một số loại thực phẩm nhất định như trứng, thịt gà và một số loại carbohydrate", ông cho biết trên tờ The Times.

Để giải quyết vấn đề, đoàn thể thao Vương quốc Anh quyết định từ chối các suất ăn tại Làng Olympic và cử những đầu bếp từ Anh đến cung cấp thực phẩm cho các VĐV ở khu nghỉ tạm tại quận Clichy, Paris, cách khu vực tập trung thi đấu 15 phút lái xe.

"Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ các vận động viên của mình bằng cách tự cung cấp thêm thực phẩm. Đây là vấn đề lớn nhất hiện nay", ông nói.

Tòa nhà với 6 nhà hàng phục vụ VĐV nằm ở trung tâm Làng Olympic. Ảnh: James Hill/ The New York Times.

Theo Guardian, để giảm lượng khí thải carbon trong thực phẩm xuống còn một nửa so với Thế vận hội London 2012, ban tổ chức Olympic Paris đặt ra các quy định nghiêm ngặt về chất lượng đối với việc cung cấp thực phẩm. Cụ thể, họ yêu cầu 1/4 nguyên liệu phải có nguồn gốc tại Paris, 20% thành phần phải được chứng nhận hữu cơ. Tất cả thịt, sữa và trứng sẽ đến từ Pháp và 1/3 thực phẩm sẽ có nguồn gốc từ thực vật.

Ngoài ra, ban tổ chức cho biết gần 2/3 trong số 500 món ăn được cung cấp là đồ chay, chẳng hạn như món thịt bò hầm rượu vang đỏ Burgundy được làm bằng thịt nhân tạo.

Những điều này làm dấy lên luồng tranh cãi từ dư luận về việc Paris không đảm bảo chất lượng sức khỏe cho các VĐV.

Ban tổ chức cho biết sẽ phục vụ các món ăn theo tiêu chuẩn cao cấp, được nấu bởi các đầu bếp danh tiếng. Ảnh: James Hill/ The New York Times.

Sau khi nhận được khiếu nại, công ty dịch vụ thực phẩm Sodexo Live, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ ăn uống cho Thế vận hội Paris, xác nhận với truyền thông Pháp rằng nhu cầu về thực phẩm như gà nướng và trứng là "rất cao" và họ sẽ tăng số lượng lên đáp ứng nhu cầu của các VĐV.

"Chúng tôi rất coi trọng phản hồi của VĐV và tích cực làm việc để điều chỉnh các dịch vụ của mình cho phù hợp với mức tiêu dùng thực tế tại các nhà hàng ở Làng Olympic", đại diện Sodexo Live chi biết.

Người phát ngôn của Carrefour, tập đoàn siêu thị chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm tươi sống tại Thế vận hội Paris 2024, cũng trả lời rằng công ty được yêu cầu tăng số lượng thực phẩm dự kiến ​​ban đầu và họ có thể đáp ứng yêu cầu của các VĐV. Ban đầu Carrefour dự kiến ​​​​cung cấp 600 tấn nông sản bên cạnh trứng trong suốt Thế vận hội.