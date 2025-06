BTC tại Việt Nam tố ngược nam nghệ sĩ hủy show sát giờ diễn

Tối 30/6, BTC sự kiện GAMA Music Racing Festival tiếp tục lên tiếng việc Jason Derulo hủy lịch diễn tại Việt Nam. Theo BTC, gần tới giờ biểu diễn, đại diện nghệ sĩ Jason Derulo đơn phương thông báo hủy diễn, viện dẫn một số lý do hậu cần và kỹ thuật mà phía GAMA hoàn toàn không được thông báo trước hoặc đã giải quyết đầy đủ theo đúng hợp đồng.

“Ngay sau đó, nghệ sĩ Jason Derulo đã tiếp tục đưa ra tuyên bố một chiều trên mạng xã hội, cáo buộc chương trình ‘không cung cấp đầy đủ dàn dựng và thiết bị theo yêu cầu’. Tuyên bố này đã gây ra sự bất ngờ và thất vọng sâu sắc cho toàn bộ đội ngũ tổ chức cùng hàng chục nghìn khán giả đã đặt trọn niềm tin vào sự kiện”, BTC thông báo.

BTC khẳng định: “Đã thanh toán 100% chi phí biểu diễn và phí phát sinh theo phụ lục. Cung cấp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao cho toàn bộ ê-kíp trong 3 đêm. Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng và thiết bị đúng theo yêu cầu trong hợp đồng. Rider kỹ thuật từ phía đại diện nghệ sĩ Jason Derulo cung cấp, với sự tư vấn và kiểm định của các đối tác kỹ thuật quốc tế. Tổ chức rehearsal (tổng duyệt) đúng thời gian đã thống nhất là 8h 28/6. Tuy nhiên, nghệ sĩ cùng ê-kíp không xuất hiện theo lịch trình và không có thông báo chính thức”.

BTC GAMA cho rằng toàn bộ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện kỹ thuật của chương trình đều đáp ứng tiêu chuẩn biểu diễn quốc tế, nên tuyên bố “bên ban tổ chức đã không đáp ứng đúng yêu cầu cần thiết” từ Jason Derulo là không đúng sự thật.

“BTC GAMA đã gửi yêu cầu làm rõ và đề nghị nghệ sĩ gỡ các nội dung không đúng sự thật trên mạng xã hội. Đồng thời, chúng tôi đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chương trình và khán giả”, BTC nhấn mạnh.

Ngày 28/6 vừa qua, GAMA Music Racing Festival diễn ra tại TP.HCM. Theo thông bố ban đầu, Jason Derulo đảm nhận vị trí headliner. Tuy nhiên, nam ca sĩ cùng ê-kíp đã không xuất hiện trong buổi tổng duyệt. Sau đó, tới sát giờ diễn, BTC thông báo Jason Derulo không thể tham gia sự kiện. Đại diện ban tổ chức cho biết nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe.

Một ngày sau đó, Jason Derulo đăng bài trên MXH tố ban tổ chức show GAMA Music Festival 2025 tại Việt Nam thiếu chuyên nghiệp và vi phạm hợp đồng.

"Tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Dù trước đây tôi từng biểu diễn khi bị ốm nhiều lần, hiện tại tôi khỏe mạnh và sẵn sàng biểu diễn. Cả ê-kíp của tôi cũng đã có mặt đầy đủ tại Việt Nam. Đáng tiếc là bên ban tổ chức đã không đáp ứng đúng yêu cầu cần thiết cho buổi biểu diễn của tôi. Hoàn toàn vi phạm hợp đồng đã ký", Jason Derulo cho biết.

