Sai lầm của Miu Lê

Sau khi có 2 thành viên trong đội bị loại, Miu Lê lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân là đội trưởng yếu kém.

"Miu là người đội trưởng yếu kém. Miu xin lỗi", đó là dòng tin nhắn của Miu Lê sau tập mới nhất của Em xinh “say hi”.

Ở tập mới nhất, đã có 6 em xinh phải ra về. Đó là Chi Xê (team Phương Mỹ Chi), LyLy, Danmy (team Miu Lê), Ngô Lan Hương, Yeolan, Hoàng Duyên (team Bích Phương). Team 52Hz giành tổng điểm cao nhất nên tất cả thành viên trong nhóm an toàn.

Đã là một cuộc chơi thì người thắng, kẻ thua, người ở lại trong khi số khác phải ra về là tất yếu. Nhưng Miu Lê dường như đang phải chịu áp lực và công kích lớn nhất trong tập vừa lên sóng bởi với vai trò đội trưởng, cô dường như chưa hoàn thành tốt trọng trách của mình, đúng như những gì cô chia sẻ.

Đằng sau lời xin lỗi của Miu Lê

Miu Lê là một trong những em xinh được chú ý nhất. Cô hoạt ngôn, hài hước, dí dỏm - một màu sắc rất cần thiết cho chương trình giải trí như Em xinh “say hi”. Bởi thế, thời lượng lên hình của Miu Lê trong chương trình này luôn rất nhiều và lượt bình chọn khán giả dành cho cô cũng không hề nhỏ. Nhưng dấu ấn của Miu Lê trên phương diện âm nhạc ở Em xinh “say hi” đang chưa mạnh.

Theo những lời chia sẻ của các thành viên trong tập mới nhất, Tiên Tiên phụ trách sản xuất âm nhạc ở cả 2 ca khúc của livestage 2. Miu Lê có góp phần sáng tác bài hát We Belong Together cùng Danmy, Lyly và Juky San ở vòng 1. Trong khi bài 2, Điều em luôn mong muốn do Đào Tử A1J sáng tác với sự hỗ trợ lên ý tưởng từ Miu Lê, Vũ Thảo My.

Đội Miu Lê không có được điểm số thấp nhất trong livestage 2. Ảnh: NSX.

Xem xuyên suốt 2 phần thi của vòng live stage, Tiên Tiên cho thấy vai trò của cô trong team là rất quan trọng, khi cô phụ trách toàn bộ âm nhạc. Trong khi đó, Miu Lê thừa nhận cá nhân cô còn luống cuống nhưng tiêu chí của nữ ca sĩ khi làm nhóm trưởng là luôn muốn mọi người phải hạnh phúc.

Kết quả của sự luống cuống đó là cả 2 tiết mục của team Miu Lê đều không giành điểm cao. Cuối cùng 2 thành viên đội Miu Lê bị loại.

Đội Bích Phương bị loại tới 3 người gồm Ngô Lan Hương, Yeolan, Hoàng Duyên nhưng đội này ít nhất có được ca khúc Em chỉ là ở lượt đấu thứ 2 gây sốt mạng xã hội đồng thời giành lượt bình chọn cao nhất livestage 2.

Đây là tiết mục giành lượt bình chọn cao nhất vòng 2 của live stage 2 với 208/300 điểm. Trong khi đó, hạng nhất ở vòng 1 thuộc về đội 52Hz cũng chỉ đạt 185/300 điểm.

Ngược lại, cả 2 tiết mục âm nhạc trong livestage 2 của đội Miu Lê lại chưa thỏa mãn sự mong đợi của khán giả.

Trong đó, We Belong Together là một trong 2 tiết mục có điểm số thấp nhất ở vòng đầu tiên của livestage 1. Bài hát nhẹ nhàng, trẻ trung, vui tươi nhưng không có sự bứt phá, điểm nhấn. Phân đoạn của khách mời Dương Domic hấp dẫn, lôi cuốn nhưng lại quá ngắn ngủi. Ngoài ra, bài hát còn bị chê ca từ vô nghĩa. Chẳng hạn: “Tình yêu như chén mắm tôm / Yêu nhiều thì dính hết yêu / Anh ơi thương lấy tụi mình / Cưng em một xíu cùng cười beng beng”.

Nhiều khán giả bình luận phải chăng Miu Lê đang đưa sự hài hước, nhí nhảnh của bản thân vào bài hát mà thiếu đi sự nghiêm túc cần có của một đội trưởng.

Sang vòng 2, đội Miu Lê mang đến ca khúc Điều em luôn mong muốn thuộc thể loại R&B, House và Disco. Nhưng đổi lại cho tiết mục này hầu hết là nhận xét trái chiều về âm nhạc, chẳng hạn bài hát “trôi tuột”, khó nghe rõ lời, beat nhạc lấn át vocal…

Với tổng điểm 199 (139 cho bài đầu, 60 ở bài vòng 2), Miu Lê là đội có thứ hạng thấp nhất sau livestage 2.

Sự vươn lên của 52Hz

Trở lại vòng 1 của livestage 2 phát sóng cách đây một tuần, đội 52Hz với bài hát ballad Không đau nữa rồi giành 185/300 điểm. Trong khi đó, đội Phương Mỹ Chi cùng ca khúc Hề đứng hạng 2 với 148/300 điểm.

Sang tới vòng 2, đội 52Hz với Cá săn gã về nhì với 154 điểm. Sau khi cộng điểm ở cả 2 vòng đấu, 52Hz giành điểm số cao nhất, giúp tất cả thành viên trong đội an toàn vào vòng trong.

Sang vòng 2, Bích Phương giành điểm số áp đảo là 208, lại được cộng thêm 50 điểm ở phần chọn bài nhưng vì điểm số vòng 1 quá thấp (74 điểm) nên cô không thể vươn lên hạng nhất. Tổng điểm của team Bích Phương là 332 điểm, thua 52Hz 7 điểm.

Như Trấn Thành nhận định team 52Hz rất xứng đáng vì cả 2 tiết mục đều rất hay.

Gã săn cá được Lâm Bảo Ngọc, Saabirose, Quỳnh Anh Shyn, MAIQUINN, khách mời Quang Hùng MasterD biểu diễn pha trộn giữa R&B và hip hop. Sản phẩm mang màu sắc ma mị, lôi cuốn và ưu điểm là phân chia line phù hợp. Để Lâm Bảo Ngọc cất giọng đầu tiên với chất giọng ấn tượng, thu hút đã giúp tiết mục này thêm điểm hấp dẫn. Sau đó, mỗi thành viên đều tỏa sáng với màu sắc riêng.

Cả 2 bài của đội 52Hz đều giành thứ hạng cao. Ảnh: NSX.

52Hz chỉ biểu diễn ở vòng 1 nhưng vẫn trực tiếp tham gia sản xuất tiết mục vòng 2 là Gã săn cá. Với việc có 2 tiết mục lần lượt giữ hạng 1 và 2 sau hai vòng đấu, 52Hz đã chứng tỏ cô đủ khả năng làm trưởng nhóm. Dù ban đầu, 52Hz rất e dè và không hề muốn đảm đương cương vị này.

Gã săn cá đang đứng vị trí thứ 4 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc. Đây là tiết mục có thứ hạng cao nhất trong vòng 2 của livestage 2. Trong khi đó, Không đau nữa rồi nắm giữ vị trí thứ 2 và cũng là thứ hạng cao nhất Em xinh “say hi” đang có được trên top thịnh hành danh mục âm nhạc.

Không đau nữa rồi là bản ballad với sự tham gia của 52Hz, Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi và khách mời Pháp Kiều. Team 52Hz đã chinh phục khán giả bằng thể loại âm nhạc quen thuộc, tưởng chừng cũ kỹ nhất là ballad. Giai điệu đẹp, da diết, giọng hát đầy cảm xúc cộng dàn dựng ấn tượng là lý do để tiết mục này đạt thứ hạng cao không chỉ ở bình chọn khán giả trường quay mà cả top thịnh hành danh mục âm nhạc.

Thế mạnh của 52Hz là biết sáng tác âm nhạc với sở trường R&B. Cô cân bằng được mọi yếu tố từ hát, rap tới kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu.

Trước Em xinh “say hi”, 52Hz có thể không quá phổ biến với khán giả đại chúng. Cô có bản hit Đợi đến nay đạt 21 triệu lượt xem nhưng 52Hz chưa có sự phủ sóng trên phương diện truyền thông, truyền hình. Bởi thế, với việc đạt bình chọn cao sau livestage 1 rồi trở thành đội trưởng ở livestage 2 và tiếp tục giành điểm số cao nhất, 52Hz đang trở thành nhân tố gây bất ngờ ở Em xinh “say hi”.