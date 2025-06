Won Bin ở ẩn 15 năm vẫn giàu có bậc nhất

Won Bin vắng bóng hơn 15 năm kể từ "The Man From Nowhere", nhưng vẫn giàu có nhờ khối bất động sản lên đến hàng chục triệu USD.

Theo Daum, giá trị bất động sản của Won Bin và Lee Na Young tăng chóng mặt, khiến họ trở thành một trong những cặp đôi giàu có nhất showbiz Hàn. Tòa nhà tại khu Cheongdam-dong, Seoul, do cặp đôi mua năm 2018 với giá 14,5 tỷ won (khoảng 10,6 triệu USD ), nay được định giá 43,2 tỷ won (khoảng 31,7 triệu USD ), tăng 28,7 tỷ won (khoảng 21 triệu USD ) trong 7 năm. Đây không phải bất động sản duy nhất của Won Bin. Anh còn sở hữu một tòa nhà tại Samseong-dong, Gangnam, trị giá 6,9 tỷ won (khoảng 5,06 triệu USD ) và một bất động sản tại Seongsu-dong, hiện định giá 9,5 tỷ won (khoảng 6,96 triệu USD ). Tổng giá trị bất động sản của riêng Won Bin ước tính vượt 59,6 tỷ won (khoảng 43,7 triệu USD ), đưa anh vào danh sách những nghệ sĩ đầu tư bất động sản thành công nhất Hàn Quốc. Won Bin kiếm được số tiền lớn nhờ đầu tư bất động sản. Ảnh: NewsWA. Lee Na Young, vợ của Won Bin, cũng góp phần vào đế chế này. Là cổ đông của công ty quản lý bất động sản, cô tham gia quản lý các tòa nhà thương mại cho thuê, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Won Bin sinh năm 1977, ra mắt năm 1997 với vai phụ trong phim Propose. Anh nhanh chóng nổi tiếng qua Trái tim mùa thu (2000), bộ phim khởi đầu làn sóng Hallyu. Sau đó, anh củng cố vị thế với The Man From Nowhere (2010), tác phẩm đạt hơn 6,2 triệu vé bán tại Hàn Quốc. Trong sự nghiệp 28 năm, Won Bin chỉ tham gia 6 phim điện ảnh và 8 phim truyền hình. Dù không xuất hiện trên màn ảnh kể từ 2010, Won Bin vẫn được yêu mến nhờ hình ảnh sạch scandal và khí chất độc đáo. Anh từ chối nhiều dự án vì muốn chọn vai diễn chất lượng. Won Bin kết hôn với Lee Na Young, nữ diễn viên nổi tiếng của Romance Is a Bonus Book vào năm 2015 sau hai năm hẹn hò. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 12/2015 và sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện công khai. Gần đây, tin đồn Won Bin chuẩn bị tái xuất với một dự án điện ảnh vào năm 2026 khiến fan phấn khích. Nguồn tin từ Eden9, công ty quản lý của Won Bin cho biết anh đang xem xét kịch bản. Sự lôi cuốn của thanh âm Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai. Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.