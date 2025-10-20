BTC lên tiếng về ca từ gây tranh cãi của Jack

Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện có Jack tham gia cách đây ít ngày cho rằng ca từ trong bài nhạc của nam ca sĩ không nhạy cảm như khán giả đang tranh cãi.

Những ngày qua, ca từ trong tiết mục trình diễn của Jack gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, trong sự kiện diễn ra ngày 16/10, Jack có ngôn từ được nhận xét là gay gắt, đáp trả anti-fan. Trong đó, câu rap: “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**" bị chỉ trích là phản cảm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào sáng 20/10, NTK Thạch Linh, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cho biết trong bản xướng âm, câu từ bài nhạc là “Lào gì cũng tôi” chứ không phải nội dung như khán giả đã lan truyền trên mạng. NTK khẳng định sự kiện đã được kiểm duyệt và khán giả đang hiểu nhầm câu từ trong bài nhạc của Jack.

Jack biểu diễn trong đêm nhạc diễn ra cách đây ít ngày. Ảnh: FBNV.

Trước đó, trên trang cá nhân, mẹ của Jack cũng bày tỏ về tranh cãi của con trai. Bà viết: “Có sự nhầm lẫn gì ở đây không. Còn bản ký xướng âm nữa mà. Sao chế lời của tác giả vậy". Về phía Jack, sau khi vấp chỉ trích, anh giữ im lặng. Fanpage của nam ca sĩ vẫn chia sẻ bài nhạc nói trên.

Trong sự kiện tối 16/10, Jack thể hiện bài hát mới chưa được anh đặt tên. Một số câu từ trong bài sau đó gây xôn xao trên mạng xã hội.

"Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm / Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý / Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu", "Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**", là phần lời trong bài hát.

Trong đó, "lào gì cũng t**" là cách nói ngược của một câu nhạy cảm, thường được sử dụng trên mạng xã hội. Cũng có khán giả bênh vực rằng câu hát của Jack là “lào gì cũng tôi” nên không phản cảm. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, câu mà Jack sử dụng không có nghĩa, rõ ràng được biến tấu từ câu nói nổi tiếng mạng xã hội, gây hiểu lầm cho người nghe.