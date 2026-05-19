BS Nguyên Giáp - từ kỹ thuật phẫu thuật đến tư duy lãnh đạo hiện đại

Hoàn thành chương trình tại Harvard Medical School, bác sĩ Nguyên Giáp theo đuổi tư duy lãnh đạo y khoa hiện đại và áp lực nâng chuẩn ngành thẩm mỹ Việt.

Niên khóa 2025-2026 của chương trình Surgical Leadership Program (SLP) tại Harvard Medical School ghi nhận sự góp mặt của bác sĩ CKII Trần Nguyên Giáp - đại diện Việt Nam duy nhất tham gia khóa học cùng các bác sĩ, trưởng khoa và giáo sư đến từ 25 quốc gia.

Từ phòng phẫu thuật đến giảng đường Harvard

Trong môi trường học thuật vốn đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn và tư duy lãnh đạo, bác sĩ Nguyên Giáp lựa chọn theo đuổi hướng tiếp cận gắn chặt thực tiễn phẫu thuật với quản trị an toàn lâm sàng. Đây cũng là chủ đề được ông triển khai trong bài luận tốt nghiệp thuộc top các bài luận xuất sắc của chương trình.

Bác sĩ Nguyên Giáp chụp hình cùng đội ngũ giáo sư và đồng nghiệp quốc tế đến từ 25 quốc gia tại buổi tốt nghiệp Surgical Leadership Program tại Harvard Medical School.

Thay vì tập trung vào các lý thuyết mang tính hàn lâm, bài luận khai thác cách một bác sĩ ngoại khoa có thể đồng thời đảm bảo chuyên môn kỹ thuật, tính an toàn và khả năng quản trị trong bối cảnh ngành y ngày càng nhiều áp lực. Góc nhìn này nhận được đánh giá tích cực từ hội đồng chuyên môn tại Harvard.

Không chỉ để lại dấu ấn qua thành tích học thuật, bác sĩ Giáp còn tham gia nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn tại Harvard Medical School. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là khi ông được mời phát biểu trước giáo sư và học viên quốc tế trong chương trình. Thực tế, đây thường là vị trí dành cho những học viên có đóng góp nổi bật trong thảo luận chuyên môn.

Bác sĩ Nguyên Giáp phát biểu tại Harvard Medical School trước toàn thể giáo sư và đồng nghiệp quốc tế.

Trong phần trình bày của mình, bác sĩ Nguyên Giáp nhấn mạnh vai trò của tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và năng lực lãnh đạo trong môi trường ngoại khoa hiện đại. Ông cho rằng năng lực của một bác sĩ hiện nay không còn dừng ở kỹ thuật chuyên môn, mà còn ở khả năng quản trị rủi ro và xây dựng chuẩn mực an toàn dài hạn cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyên Giáp, những trải nghiệm tại Harvard không chỉ mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn giúp ông nhìn rõ hơn vai trò của kết nối văn hóa và tinh thần nhân văn trong môi trường y khoa toàn cầu.

Từ câu chuyện cá nhân đến áp lực nâng chuẩn ngành thẩm mỹ

Sau chương trình tại Harvard, bác sĩ Nguyên Giáp cho rằng ngành phẫu thuật thẩm mỹ đang bước vào giai đoạn đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn đào tạo, tư duy an toàn và trách nhiệm nghề nghiệp. Theo ông, áp lực nâng chuẩn không chỉ đến từ công nghệ hay kỹ thuật mới, mà còn đến từ kỳ vọng ngày càng lớn của khách hàng đối với chất lượng điều trị.

Ông nhìn nhận một bác sĩ thẩm mỹ hiện đại cần được đào tạo theo hướng toàn diện hơn, bao gồm kỹ năng chuyên môn, khả năng cập nhật kiến thức liên tục và tư duy lãnh đạo trong môi trường y tế biến động.

“Y khoa không dành cho những người tìm kiếm sự ổn định. Nó dành cho những người khao khát sự ưu tú để phụng sự”, bác sĩ Nguyên Giáp chia sẻ.

Theo ông, câu chuyện học tập tại Harvard không đơn thuần là một cột mốc cá nhân, mà còn phản ánh nhu cầu hội nhập mạnh mẽ hơn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế. Ông kỳ vọng thế hệ bác sĩ trẻ trong tương lai sẽ theo đuổi tinh thần học tập dài hạn thay vì chỉ tập trung vào tay nghề ngắn hạn.

Với bác sĩ Nguyên Giáp, ngành thẩm mỹ trong tương lai sẽ không còn được đánh giá chỉ bằng kết quả trước mắt, mà bằng mức độ an toàn, tính bền vững và khả năng đặt bệnh nhân làm trung tâm trong toàn bộ quá trình điều trị. Đây cũng là định hướng mà ông cho biết đang theo đuổi trong quá trình phát triển chuyên môn nhiều năm qua.