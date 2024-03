Bruno Mars giàu cỡ nào trước khi vướng nợ cờ bạc 50 triệu USD

Bruno Mars sở hữu khối tài sản ròng lên tới 175 triệu USD. Anh sống trong một biệt thự sang trọng ở Hollywood Hills (Mỹ) và là chủ nhân của loạt siêu xe.

Thông tin Bruno Mars, chủ nhân của hàng loạt giải thưởng Grammy, vướng vào cáo buộc nợ sòng bạc MGM ở Las Vegas tới 50 triệu USD khiến công chúng bất ngờ.

Tuy nhiên, với những người hâm mộ, nhiều năm theo dõi ngôi sao Marry You, việc anh lâm vào nợ nần do cờ bạc, cũng không quá khó đoán. Bruno Mars từng thẳng thẳn chia sẻ anh là một tay chơi poker chuyên nghiệp. Song thời gian gần đây, Mars thua liên tục và phải chịu khoản nợ khổng lồ.

Trước khi vướng vào nợ nần, nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1985 có trong tay khối tài sản ròng lên tới 175 triệu USD (thống kê của Celebrity Networth), sở hữu nhiều bất động sản, loạt siêu xe giá trị.

Doanh thu khủng từ âm nhạc

Nổi tiếng với những màn trình diễn cuốn hút, sở hữu hàng loạt bản hit thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong vài thập kỷ qua, Bruno Mars trở thành biểu tượng toàn cầu. Nhờ những chuyến lưu diễn cháy vé vòng quanh thế giới, hợp đồng quảng cáo béo bở, phát hành MV, album đình đám, ngôi sao 39 tuổi tích lũy khối tài sản ngày càng lớn.

Từ năm 2013, Bruno Mars đã có trong tay 38 triệu USD . Theo Billboard, anh là nhạc sĩ có thu nhập cao thứ 12 trên thế giới ở thời điểm ấy. Chỉ sau 5 năm, nhà sản xuất âm nhạc đã dắt túi 100 triệu USD .

Bruno Mars kiếm tiền từ âm nhạc và những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Sự giàu có của Bruno Mars phần lớn xoay quanh âm nhạc. Khởi đầu sự nghiệp với sáng tác và sản xuất nhạc, anh cùng Ari Levine (nhóm Smeezingtons) là những người đứng sau thành công của loạt bản hit đình đám cùng các nghệ sĩ R&B nổi tiếng: Long Distance (2008) của Brandy, Right Round (2009) - Flo Rida hay Wavin 'Flag (2009) - Somalia K'Naan.

Sau khi tập trung vào sự nghiệp ca sĩ, thành công nhanh chóng đến với Bruno Mars. Album đầu tay của anh Doo-Wops & Hooligans (2010) bán được hơn 15,5 triệu bản trên toàn thế giới. Loạt đĩa đơn Grenade, The Lazy Song, Marry You đều thành hit quốc tế.

Bruno Mars trở thành hiện tượng của nước Mỹ khi Just the Way You Are và Grenade lần lượt công phá các bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia. Đáng chú ý, bản hit Just the Way You Are giúp ngôi sao chinh phục giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Trình diễn giọng Pop nam xuất sắc.

Bruno Mars không dừng lại ở đó. Anh đều đặn phát hành các album chất lượng và liên tiếp có mặt trong bảng đề cử của giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh. Đỉnh cao, tại Grammy 2018, album phòng thu 24K Magic chiến thắng ngoạn mục với bảy hạng mục bao gồm Album của năm và Album R&B xuất sắc. Ca khúc chủ đề thắng Thu âm của năm, còn đĩa đơn That’s What I Like đoạt Bài hát của năm.

Bốn năm sau, anh bắt tay Anderson .Paak tạo nên nhóm Silk Sonic, tiếp tục công phá Grammy 2022 với ca khúc Leave the Door Open. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục phát hành album BM4, dự kiến vào tháng 5 năm nay.

Đến nay, Bruno Mars đoạt hơn 15 giải Grammy và 30 đề cử ở nhiều hạng mục, tạo nên những kỷ lục hiếm có trong lịch sử âm nhạc thế giới. Anh được Billboard vinh danh là Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, góp mặt trong danh sách sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới (Forbes). Mars cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 6 bài hát được chứng nhận kim cương tại Mỹ.

Ngoài doanh thu khổng lồ từ việc bán nhạc, nghệ sĩ sinh năm 1985 còn dắt túi hàng chục triệu USD từ các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Kênh YouTube của anh với hơn 37 triệu người theo dõi cũng mang lại nguồn thu không nhỏ.

Sở hữu bất động sản giá trị, bộ sưu tập xe triệu USD

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Bruno Mars còn giàu có nhờ những khoản đầu tư thông minh. Anh rót tiền vào công ty âm nhạc Chromatik, đồng sở hữu SelvaRey Rum - thương hiệu rượu rum có trụ sở tại Mỹ, được thành lập vào năm 2014 hay công ty thuốc lá điện tử NJOY.

Tháng 2/2020, Mars ký một thỏa thuận với Disney để phát triển một bộ phim sân khấu có chủ đề âm nhạc, do anh đóng chính kiêm luôn vai trò sản xuất. Theo Cosmopolitan, nghệ sĩ kiếm được số tiền không hề nhỏ sau thương vụ nói trên.

Ngôi sao cũng sở hữu nhiều bất động sản, siêu xe.

Ngoài ra, Bruno Mars còn lấn sân sang mảng thời trang khi cùng nhà thiết kế riêng - Ricky Regal, cho ra mắt dòng trang phục thể thao kết hợp cùng thương hiệu Lacoste vào năm 2021.

Anh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Theo trang Pinkvilla, ca sĩ hiện sống trong một biệt thự sang trọng ở Hollywood Hills (Mỹ) cùng vợ là Jessica Caban và chú chó Geronimo. Biệt thự của Mars tọa lạc trên một khu đất rộng 9.000 m2, đầy đủ tiện nghi, gồm hầm rượu, phòng tắm hơi, hồ bơi vô cực, quầy bar cùng khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

Bruno Mars cũng là tay chơi khi sở hữu bộ sưu tập xe hơi trị giá hàng triệu USD, có thể kể đến như Rolls-Royce Phantom, Cadillac CTS Coupe, Cadillac Allante…

Giàu có, thành công song Bruno Mars không ít lần vướng phải tai tiếng. Nam ca sĩ từng bị bắt vì tàng trữ cocaine năm 2010. Năm 2021, ngôi sao cũng bị cư dân mạng tố chiếm đoạt văn hóa da màu trong các sản phẩm và màn trình diễn.

Chủ nhân của hàng loạt giải thưởng Grammy còn là một tay chơi poker chuyên nghiệp. Thời gian gần đây, anh đã thua liên tục và phải chịu khoản nợ khổng lồ. Nam ca sĩ phải dùng số tiền kiếm được để trả nợ cho sòng bạc.

Đỉnh điểm, ngôi sao nhạc pop đang nợ sòng bạc MGM ở Las Vegas tới 50 triệu USD , theo News Nation.