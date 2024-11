Brazil lên tiếng về việc mời Guardiola cầm quân

Ednaldo Rodrigues, Chủ tịch CBF, cho biết: "Guardiola là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi không thực hiện bất kỳ cuộc thảo luận nào với ông ấy. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia vẫn là Dorival Junior".

Hôm 8/11, Athletic cho biết CBF muốn mời HLV của Man City về dẫn dắt tuyển Brazil, sau màn trình diễn đáng thất vọng dưới thời chiến lược gia Dorival Junior. Guardiola cũng nhiều lần được nhắc đến sau World Cup 2022, giải đấu mà "Selecao" chơi không thành công và bị loại ở tứ kết. Bản thân HLV người Tây Ban Nha cũng dành nhiều lời khen cho tuyển Brazil mỗi khi có cơ hội.

Hiện tại, Brazil đứng thứ tư trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026. "Selecao" vừa có hai chiến thắng quan trọng trước Chile và Peru hồi tháng 10. Kết quả này giúp HLV Dorival Junior giữ ghế và có thêm thời gian để cải thiện thành tích của ĐTQG. Hai đối thủ tiếp theo của Brazil trong tháng này tại vòng loại World Cup 2026 là Venezuela và Uruguay.

Về phía Guardiola, hợp đồng của ông với Man City sẽ hết hạn vào cuối mùa 2024/25. HLV người Tây Ban Nha chưa có động thái gia hạn. Đây là lý do Guardiola được xem là ứng viên sáng giá ngồi ghế HLV trưởng tuyển Brazil.

Hồi giữa tháng 10, Guardiola úp mở về tương lai: "Tôi khá chắc chắn rằng đội có phương án khi Txiki Begiristain (cựu Giám đốc Thể thao Man City) rời đi. Họ cũng sẽ làm tương tự nếu tôi ra đi. Sớm hay muộn điều này sẽ xảy ra, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Tôi sẽ đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về CLB".

Gia nhập đội bóng vào mùa giải 2016/17, Guardiola đóng vai trò quan trọng trong thành công của Man City. Ông giúp đội giành cú ăn ba lịch sử trong mùa giải 2022/23, trong đó có danh hiệu cao quý Champions League.

