Sau một năm thất vọng, Brazil đã tìm được cách phát huy Vinicius, nhưng vẫn chưa có bộ khung đủ vững để đối đầu những đội mạnh.

Carlo Ancelotti được CBF gia hạn đến World Cup 2030, nhưng Brazil vẫn chưa định hình bộ khung sau năm 2026.

Vinicius Junior chỉ cần 20 phút để lập hat-trick trước Singapore. Mười phút sau, Endrick sút xa nâng tỷ số lên 4-0. Brazil thắng 7-0, đậm nhất kể từ năm 2012. Trên cùng mặt sân ba ngày trước, Vinicius cũng ghi hai bàn, nhưng Brazil vẫn thua Nhật Bản 2-3 vì để Sakamoto thoát xuống sau lưng hàng thủ ở phút bù giờ.

Folha de S.Paulo gọi năm trọn vẹn đầu tiên của Carlo Ancelotti ở tuyển Brazil là một nỗi thất vọng. Romario đã đòi sa thải ông ngay sau trận thua Nhật Bản. Ancelotti đáp rằng cựu tiền đạo này “nói nhiều”, rồi thừa nhận công việc của mình đến lúc ấy “chưa đủ”.

Brazil dễ mất thế trận

Trận thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup cho thấy Brazil có thể để một trận đấu tuột khỏi tay nhanh đến mức nào. Họ chỉ cầm bóng 34% nhưng vẫn có cơ hội mở tỷ số từ chấm phạt đền. Bruno Guimaraes sút hỏng, còn Endrick cũng bỏ lỡ cơ hội của mình.

Khi tỷ số còn 0-0, Ancelotti tung Neymar và Danilo Santos vào sân. Sau giải, ông thừa nhận đội chơi sa sút sau những thay đổi ấy. Erling Haaland ghi hai bàn từ phút 79, còn Neymar chỉ kịp rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ. Lần đầu kể từ năm 1990, Brazil rời World Cup trước tứ kết.

Ancelotti là HLV thứ tư của Brazil trong hành trình tới World Cup 2026 và phải xoay xở với nhiều ca chấn thương. CBF đã gia hạn hợp đồng với ông đến World Cup 2030 ngay từ tháng 5. Năm trận giao hữu sau giải là dịp đầu tiên để xem Brazil tiến bộ ra sao khi ông có thêm thời gian và quyền lựa chọn nhân sự.

Vinicius Junior ghi năm bàn trong hai trận cuối năm của Brazil, gồm cú hat-trick trước Singapore.

Brazil ghi 11 trong 18 bàn trước Ấn Độ và Singapore. Cả sáu bàn thua đến trong ba trận gặp Australia và Nhật Bản. Ở trận đầu gặp Australia, Brazil phải chờ đến phút bù giờ mới gỡ hòa. Trong lần tái đấu, họ mở tỷ số ngay phút thứ hai nhưng vẫn phải lội ngược dòng để thắng 4-2.

Cahê Mota của Ge chỉ ra vì sao Nhật Bản có thể ghi hai bàn trong 18 phút đầu. Tuyến trên của Brazil dâng lên áp sát, nhưng phần còn lại của đội hình để lộ khoảng trống. Một khi Nhật Bản đưa được bóng qua nhóm cầu thủ đầu tiên, hàng thủ Brazil phải vừa lùi vừa đối mặt với những cầu thủ đang tăng tốc. Takefusa Kubo tận dụng đúng tình thế ấy để dẫn bóng vào vùng cấm và mở tỷ số.

Brazil sau đó đẩy được Nhật Bản lùi sâu. Dù vậy, cả hai bàn gỡ đều cần đến những cú sút khó của Vinicius. Một bàn đến từ pha dứt điểm ngoài vùng cấm, bàn kia từ quả phạt góc ngắn. Khi đối phương đã lùi đủ người, Brazil vẫn thiếu những pha phối hợp đưa đồng đội vào vị trí dứt điểm thuận lợi.

Ancelotti đã tìm được ai để xây đội?

Theo UOL, Ancelotti gọi 36 cầu thủ qua hai đợt tập trung sau World Cup, trong đó 13 người lần đầu lên tuyển. Qua những thay đổi ấy, vai trò của Vinicius ngày càng rõ. Theo Exame, anh ghi 13 bàn trong 20 trận dưới thời Ancelotti, so với sáu bàn trong 39 trận trước khi HLV người Italy đến.

Riêng trong năm trận sau World Cup, Vinicius ghi sáu bàn, còn Bruno dẫn đầu đội với bốn kiến tạo. Chính Bruno chuyền cho Vinicius ghi cả hai bàn trước Nhật Bản. Hai cầu thủ này đã cho Ancelotti một điểm tựa. Việc khó hơn là bố trí những người xung quanh để Brazil vẫn đưa được bóng lên khi Bruno bị áp sát và tránh hở sườn trái khi Vinicius đứng cao.

Rayan được thử sức ở vị trí tiền vệ lệch trái trong trận Brazil thắng Singapore 7-0.

Cách dùng Rayan trước Singapore gợi ra một lời giải. Cầu thủ từng ghi bàn gỡ ở phút bù giờ trước Australia được kéo xuống đá tiền vệ lệch trái. Theo trợ lý Francesco Mauri, khi Brazil phòng ngự với hai hàng bốn người, Rayan có thể lao ra áp sát hậu vệ biên đối phương. Vinicius nhờ vậy đứng gần khung thành hơn để đón đường chuyền đầu tiên sau khi Brazil đoạt bóng.

Ancelotti nói giai đoạn thử nghiệm đã kết thúc và đợt tập trung tới sẽ có một nhóm ổn định hơn. Khi Brazil trở lại vào tháng 3/2027, điều đáng xem là ông giao phần việc quanh Bruno và Vinicius cho ai, rồi cho họ chơi cùng nhau bao lâu. Một bộ khung chỉ thực sự có giá trị khi cả đội vẫn biết phải làm gì sau đường chuyền hỏng đầu tiên hoặc khi đối thủ vượt qua lớp áp sát. Năm 2026, Brazil đã trả giá nhiều lần ở chính những tình huống ấy.