Brazil chốt danh tính HLV trưởng

UOL cho biết Jorge Jesus, HLV trưởng của Al Hilal, đang là ứng viên nặng ký nhất dẫn dắt đội tuyển Brazil sau khi ông Dorival Junior bị sa thải.

Hợp đồng giữa ông Jesus và Al Hilal có thời hạn đến hết tháng 6. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) sẵn sàng chi khoảng 2,5 triệu euro để giải phóng hợp đồng của HLV này và đưa ông về dẫn dắt đội tuyển quốc gia ngay trong tháng 5 tới.

Jorge Jesus là một cái tên quen thuộc khi từng dẫn dắt Benfica và Sporting CP. Ông cũng để lại dấu ấn đáng kể tại Brazil khi dẫn dắt Flamengo trong hai năm 2019 đến 2020, giúp đội bóng này giành nhiều danh hiệu. Kể từ năm 2023, ông đã trở lại Al Hilal làm việc tại SPL.

Với việc World Cup 2026 đang đến gần, CBF muốn nhanh chóng bổ nhiệm HLV mới để có thêm thời gian chuẩn bị. Liên đoàn có thể ký hợp đồng ngắn hạn với Jesus cho đến hết World Cup 2026, sau đó đánh giá lại kết quả. Quyết định hiện tại phụ thuộc vào ông Jesus.

Trước Jesus, CBF xem Carlo Ancelotti là ứng viên số một. Tuy nhiên, HLV người Italy từng thừa nhận muốn gắn bó với Real Madrid cho đến khi giải nghệ. Chủ tịch Florentino Perez cũng đảm bảo ghế HLV trưởng của Ancelotti hoàn toàn vững vàng.

Trong trường hợp chia tay Ancelotti, Real Madrid nhắm đến Xabi Alonso của Bayer Leverkusen để thay thế.

