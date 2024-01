'Bông hồng lai' Việt - Mỹ đang gây chú ý ở nhóm nhạc của JYP

VCHA là dự án hợp tác giữa JYP Entertainment và "gã khổng lồ" trong ngành âm nhạc Mỹ Republic Records. Nhóm bao gồm 6 thí sinh chiến thắng ở cuộc thi âm nhạc A2K hay còn gọi là America2Korea. Trước khi chính thức ra mắt ngày 26/1, nhóm đã phát hành đĩa đơn Ready for the World và Y.O.Universe. Bài hát ra mắt của nhóm Girls of the Year mang giai điệu và ca từ lạc quan, thuộc thể loại bubblegum-pop với những đoạn hook bắt tai. Theo Billboard, Girls of the Year cũng truyền tải thông điệp tinh tế nhưng sâu sắc về chủ nghĩa nữ quyền. Bài hát đề cao việc các cô gái hãy trao quyền quyết định cho bản thân.