Bỗng dưng ai cũng muốn thành 'vợ của mafia' trên TikTok

Khoác áo lông thú, trang điểm đậm, kết hợp phụ kiện lấp lánh cùng thần thái sang chảnh là các yếu tố cần để hóa thân thành vợ hay nhân tình của mafia.

Khloe Kardashian công khai "đu trend" mob wife trong một bài đăng trên mạng xã hội, với hình ảnh khoác chiếc áo lông lớn phối cùng bộ bikini Gucci. Ảnh: Gotham/GC Images.

Những ngày gần đây, một trào lưu ăn mặc xuất hiện dày đặc trên TikTok, nơi những cô gái trẻ khoác áo lông thú, đồ da báo, trang điểm đậm để "bắt chước" phong cách vợ hoặc người tình của các ông trùm mafia.

Đó chính là xu hướng “mob wife aesthetic” (tạm dịch: phong trào thẩm mỹ vợ của trùm mafia).

Những người theo đuổi xu hướng thẩm mỹ “mob wife aesthetic” tương tự như nhóm người thích cosplay mafiosa. Họ cố gắng mô phỏng phong cách của những người phụ nữ liên quan đến thế lực tội phạm, đặc biệt là vợ, người tình hoặc con gái của các thành viên trong tổ chức mafia, theo New York Times.

"Mob wife aesthetic”, gu thẩm mỹ ăn mặc như vợ, người tình của các ông trùm mafia Italy đang được nhiều người tái hiện lại, lấy cảm hứng từ các bộ phim điện ảnh nổi tiếng.

Sự bùng nổ

Đến thời điểm hiện tại, có hàng trăm video trên TikTok do các nhà sáng tạo nội dung thực hiện nói về chủ đề “mob wife aesthetic”.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh họ đều không có quan hệ tình cảm với bất kỳ nhóm tội phạm nào. Tất cả chỉ đang cố mô phỏng phong cách của những người phụ nữ quyền lực đứng sau các ông trùm.

Việc cơ bản nhất chúng ta có thể làm khi theo đuổi khuynh hướng thẩm mỹ này là khoác lên mình một chiếc áo choàng lông, bên dưới là một bộ trang phục màu đen. Tuy nhiên, tất cả những trang phục đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đi kèm với thần thái.

Những tín đồ của trào lưu này còn đầu tư thêm những bộ móng tay được thiết kế riêng, son môi đỏ, kiểu tóc bồng bềnh và một chiếc kính râm đủ lớn.

Ăn mặc như vợ các ông trùm đang trở thành nguồn cảm hứng cho giới mộ điệu. Ảnh minh họa: Vogue.

Sarah Arcuri (29 tuổi), sống ở New Jersey (Mỹ), tự gọi mình là “giám đốc điều hành thẩm mỹ Mob Wife” trên TikTok. Cô cho biết những ai quan tâm đến trào lưu này cần chú ý đến biểu cảm. Họ phải thể hiện được sự táo bạo trong ánh mắt và không cần thấy tội lỗi.

Cô cho biết mình đã theo đuổi phong cách này từ khi còn học trung học. Arcuri lấy cảm hứng từ cách ăn mặc của những người phụ nữ trong gia đình người Mỹ gốc Italy của cô, cũng như qua các chương trình thực tế như Mob Wives và The Real Housewives of New Jersey.

Cô gái trẻ bắt đầu đăng bài về xu hướng “mob wife aesthetic” từ những năm 2022, nhưng sự quan tâm đến trào lưu này chỉ bắt đầu vào tháng 1 vừa qua.

Những nhà sáng tạo nội dung yêu thích xu hướng này đã sử dụng một đoạn âm thanh làm nhạc nền, được đăng tải bởi tài khoản Kayla Trivieri. Đến hiện tại, đã có hơn 2.000 video về chủ đề này được lan tỏa cùng đoạn âm thanh trên.

Đằng sau những cái tên mỹ miều

Các xu hướng trên mạng xã hội thường bắt đầu bằng việc quan sát những phong cách đã tồn tại từ lâu, sau đó đặt lại cho chúng một cái tên mới.

Ví dụ, từ phong cách những người phụ nữ lớn tuổi giàu có mặc áo len được đặt lại một cái tên mỹ miều là “Coastal Grandmothers”.

Tương tự như vậy, nhiều người cho biết mình đã mặc những chiếc áo lông, áo khoác da từ cách đây 25 năm. Thời điểm đó, họ được truyền cảm hứng từ khi bộ phim The Sopranos ra mắt.

Giờ đây, diện mạo của họ đang được xem là một “xu hướng mới", với tên gọi “mob wife aesthetic”.

Phong cách thời trang lấy cảm hứng từ những người phụ nữ đứng sau các ông trùm vấp phải nhiều chỉ trích. Ảnh minh họa: @iamhearte/Instagram.

Tương tự trào lưu "clean girl" và "stealth wealth", diện mạo những người phụ nữ mafia cũng hướng đến biểu tượng của sự giàu có. Nhưng lần này, họ tập trung vào việc làm nổi bật những thứ gắn liền với giới nhà giàu mới nổi, những người có tài sản bằng việc làm phạm pháp.

Trong hầu hết hình ảnh được thể hiện qua văn hóa đại chúng, ngay cả khi phụ nữ mafia quyền lực đến mấy, cô ấy vẫn chỉ là một phụ kiện của đàn ông. Người phụ nữ càng đẹp và quyến rũ càng phản ánh lại sức mạnh của nửa kia.

Theo Arcuri, đôi khi những người vợ, người tình này không hoàn toàn biết về hoàn cảnh của họ, điều này đã tạo nên một sức hấp dẫn kịch tính. Để làm được điều đó, những người phụ nữ mafia phải có một sự cứng rắn nhất định. Họ mặc những gì mình muốn và thể hiện quyền lực đằng sau đó.

Mặc cho những điều này, Arcuri cho biết cô không đồng tình với những lời chỉ trích cho rằng xu hướng này đang tôn vinh mối liên hệ của phụ nữ với tội phạm có tổ chức.

Ngoài ra, nhà sáng tạo nội dung này không quá thích thú khi nói đến những xu hướng trên mạng xã hội, nơi những phong cách phải gắn liền với một cái tên, một hashtag.

Cô cho rằng mỗi phong cách thời trang mới xuất hiện trên TikTok đều là cơ hội cho những người có ảnh hưởng, các thương hiệu, phương tiện truyền thông bắt kịp xu hướng và hướng nó đến mục đích riêng của họ.

Ví dụ như những người đang muốn theo đuổi diện mạo "mob wife aesthetic” đang phải trả giá rất cao cho một món đồ cũ được mua trên sàn thương mại điện tử.