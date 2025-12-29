Bóng đá nhí và giá trị ngoài bảng điểm

Hai ngày thi đấu tại sân vận động Cần Thơ cho thấy bóng đá học đường không cần ồn ào để có giá trị.

Một giải đấu, nhiều bài học hơn tỷ số

Ở VJSS Nhi đồng Cần Thơ-Yamaha Cup 2025, thắng thua chỉ là một phần. Điều đọng lại là cách những đứa trẻ học đá bóng, học ứng xử và học lớn lên trên sân cỏ.

Giải đấu năm nay khép lại sau hai ngày 27 và 28/12, nhưng dư âm của giải đấu không nằm ở bảng xếp hạng. Nó nằm ở cách 24 đội bóng đến từ các trường tiểu học được thi đấu trọn vẹn, không bị loại sớm, không bị cuốn vào áp lực thành tích.

Thể thức chia Serie A, B và C giúp mọi đội đều có hành trình riêng. Mỗi trận đấu trở thành một bài học thực tế, nơi các cầu thủ nhí hiểu rằng bóng đá không chỉ dành cho đội mạnh nhất, mà dành cho những ai sẵn sàng ra sân, chơi hết mình và chấp nhận va vấp.

Ở Serie A, Trường Tiểu học Võ Trường Toản vô địch sau chiến thắng 5-3 trước Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Trận chung kết diễn ra đúng tinh thần bóng đá học đường: cởi mở, nhiều bàn thắng và không thiếu sai sót. Nhưng chính sự tự tin và khả năng giữ nhịp ở thời điểm quyết định đã giúp Võ Trường Toản vượt lên.

Serie B chứng kiến Trường Tiểu học Ngô Quyền thắng Cái Khế 2 với tỷ số 3-1, còn Serie C khép lại bằng loạt luân lưu khi An Thới 2 vượt qua Ba Láng sau 0-0 trong giờ thi đấu chính thức. Những kết quả ấy không mang tính so sánh hơn-kém, mà cho thấy mỗi cấp độ đều có câu chuyện riêng.

Điều đáng nói hơn nằm ngoài tỷ số. Đó là những cái bắt tay sau trận, những giọt nước mắt tiếc nuối, những nụ cười hồn nhiên khi ghi bàn đầu tiên. Bóng đá ở đây không được tô vẽ. Nó chân thật, đúng với độ tuổi và đúng với tinh thần học đường.

Các giải thưởng cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới hay Thủ môn xuất sắc nhất mang ý nghĩa ghi nhận nỗ lực, chứ không tạo ra áp lực phải trở thành “ngôi sao”. Mỗi danh hiệu là một lời khích lệ, không phải một nhãn mác.

Nhìn tổng thể, giải đấu cho thấy bóng đá học đường tại Cần Thơ đang đi đúng hướng. Chưa cần nói đến đào tạo đỉnh cao, điều quan trọng hơn là tạo được môi trường thi đấu nghiêm túc, an toàn và có tính giáo dục.

Giải khép lại, sân cỏ trở về yên tĩnh. Nhưng với nhiều em nhỏ, đây có thể là lần đầu tiên các em hiểu bóng đá là gì: một cuộc chơi có luật, có cảm xúc, có thắng thua và có trách nhiệm. Những bài học ấy không hiện trên bảng tỷ số, nhưng sẽ theo các em rất lâu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.