Khởi tranh sân chơi bóng đá học đường TP.HCM

Sáng 22/10, Trung tâm Bóng đá VJSS phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) tổ chức họp báo công bố mùa giải VJSS Nhi đồng TP.HCM - Yamaha Cup 2025, đánh dấu bước khởi đầu chính thức cho sân chơi bóng đá thiếu nhi được mong đợi nhất trong năm.

TP.HCM sắp có sân chơi bóng đá dành cho trẻ em.

Giải đấu năm nay quy tụ 32 đội bóng nhi đồng xuất sắc, đại diện cho các trường và CLB trên toàn thành phố. Đại diện HFF, Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ, Ban huấn luyện các đội cùng đông đảo phóng viên thể thao đã tham dự buổi lễ.

Theo Ban tổ chức, giải đấu hướng đến mục tiêu xây dựng nền bóng đá học đường vững chắc, nuôi dưỡng đam mê và tinh thần thi đấu lành mạnh cho thế hệ cầu thủ tương lai. Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải là hành trình “Mang Yamaha Cup đến từng câu lạc bộ”, diễn ra từ ngày 23/10 đến 23/11. Ban tổ chức sẽ đến thăm từng đội, trao áo đấu, bóng thi đấu, hỗ trợ kinh phí và tổ chức các buổi huấn luyện chuyên môn - giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất trước ngày tranh tài.

Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/11/2025 tại CLB Bóng đá Thủ Đức, với thể thức chia 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, các đội tiếp tục thi đấu phân hạng ở 4 cấp độ Champion A, B, C và D. Mô hình này đảm bảo mọi đội đều được ra sân đến trận cuối cùng - đúng tinh thần “Chơi hết mình, học từ bóng đá và trưởng thành cùng đam mê”.

Ban tổ chức đồng thời công bố kế hoạch mở rộng sân chơi khi sẽ tổ chức Giải Bóng đá VJSS Nhi đồng TP. Cần Thơ vào cuối tháng 12/2025, quy tụ 24 đội bóng thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Đây được xem là bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển bóng đá cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao học đường trên phạm vi toàn quốc.