Bốn trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi

  • Thứ hai, 11/5/2026 15:49 (GMT+7)
Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 11/5, cơ quan này ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận động đất được ghi nhận mới nhất xảy ra lúc 6h23p28 (giờ Hà Nội) tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, có độ lớn 3.0 ở vị trí có tọa độ 14.783 độ vĩ Bắc, 108.306 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, lúc 5h34p18, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Lúc 5h20, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó 5 phút, lúc 5h15p10, một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi chuỗi các trận động đất này.

