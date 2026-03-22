Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Động đất 3,6 độ richter ở xã Măng Bút, rung lắc lan xa tới ven biển

  • Chủ nhật, 22/3/2026 06:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trận động đất 3,6 độ Richter xảy ra tối 21/3 tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) gây rung lắc trong bán kính khoảng 80km. Nhiều người dân ven biển Quảng Ngãi lần đầu cảm nhận rõ rung chấn kéo dài vài giây.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất xảy ra lúc 18h21', có độ lớn 3,6 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Dù cường độ được xếp vào loại nhỏ đến trung bình, rung chấn vẫn lan xa nên người dân ở nhiều khu vực cách tâm chấn hàng chục ki-lô-mét có thể cảm nhận được.

Vị trí trận động đất ở xã Măng Bút, Kon Tum cũ. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Ngoài các địa bàn gần tâm chấn như Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, rung lắc còn được ghi nhận tại các xã phía đông Quảng Ngãi như Đức Phổ, Nghĩa Hành, Long Phụng, thậm chí ở khu vực ven biển Mỹ Khê, Dung Quất, cách tâm động đất khoảng 80km. Nhiều người cảm nhận rung lắc kéo dài khoảng 3 giây.

Trước đó, lúc 16h30' cùng ngày, khu vực này ghi nhận một trận động đất 2,7 độ Richter; tối 20/3 cũng xảy ra thêm một trận 2,6 độ Richter. Các trận động đất đều được đánh giá có rủi ro thiên tai cấp 0, đang được Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ) ghi nhận nhiều trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng động đất yếu, cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ Richter. Phần lớn các rung chấn được xác định là động đất kích thích, liên quan đến hoạt động tích nước của các hồ thủy điện, làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy trong lòng đất.

https://vov.vn/xa-hoi/dong-dat-36-do-richter-o-xa-mang-but-rung-lac-lan-xa-toi-ven-bien-quang-ngai-post1277609.vov

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Động đất Quảng Ngãi Kon Tum Măng Bút rung lắc ven biển Quảng Ngãi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý