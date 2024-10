Bốn cảng hàng không ở miền Trung hoạt động trở lại sau bão Trà Mi

Căn cứ dự báo về cơn bão số 6 Trà Mi, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định khai thác trở lại 4 cảng hàng không, sân bay thuộc khu vực miền Trung.

Căn cứ thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trung tâm khí tượng hàng không về ảnh hưởng của cơn bão số 6 (bão Trà Mi), Cục Hàng không Việt Nam quyết định khai thác tiếp thu tàu bay đi/đến hoạt động trở lại bình thường tại 4 cảng hàng không, sân bay thuộc khu vực miền Trung.

Sân bay Đà Nẵng đón khách trở lại. Ảnh: Hồ Giáp

Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài khai thác trở lại từ 16h ngày 27/10, Cảng Hàng không Chu Lai khai thác trở lại từ 13h ngày 27/10, Cảng Hàng không Đồng Hới khai thác trở lại từ 17h ngày 27/10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 (bão Trà Mi) có hướng di chuyển không theo quỹ đạo thông thường và khó lường nhất trong mùa bão này do chịu sự chi phối của nhiều hình thái thời tiết. Dự kiến khoảng trưa đến chiều nay (27/10) sẽ tác động mạnh nhất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 7; Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Bà Nà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 13.

Khu vực từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Hiện tại mưa to và gió đang mạnh lên.