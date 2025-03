'Bom tấn' Florian Wirtz chờ kích nổ

Theo Sky Sports, mục tiêu của Leverkusen là giữ Wirtz đến năm 2028. Nhưng CLB Đức sẵn lòng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị phù hợp vào mùa hè tới. Leverkusen kỳ vọng thu về 120-130 triệu euro nếu để tiền vệ số một rời đi. Đây là một mức giá không hề nhỏ, trong bối cảnh anh được Real Madrid, Bayern Munich và Man City quan tâm.

Leverkusen đang hướng đến việc xây dựng đội hình mạnh mẽ và có chiều sâu để cạnh tranh cho danh hiệu Bundesliga và các giải đấu châu Âu trong tương lai. Việc giữ chân Wirtz sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược này, khi anh được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đức.

Man City sẵn sàng dốc hầu bao ngay hè này để sở hữu ngôi sao của bóng đá Đức. Nếu thương vụ này được thực hiện, Man City sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng của chính CLB lẫn bóng đá Anh.

Với khả năng sáng tạo và sở hữu kỹ thuật điêu luyện, Wirtz được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ của Man City. HLV Pep Guardiola tin rằng ông có thể biến Phil Foden và Wirtz trở thành cặp đôi tiền vệ hoàn hảo tại Man City, giống cách Musiala kết hợp cùng Wirtz ở tuyển Đức.

Trong khi đó, Bild đưa tin Bayern xem Wirtz là nhân tố quan trọng trong chiến lược dài hạn của CLB. "Hùm xám" không muốn để mất Wirtz. Việc kết hợp Wirtz và Musiala được xem là viễn cảnh đẹp nhất mà Bayern muốn hướng đến.

Wirtz chưa vội ra quyết định về tương lai. Anh hiện nhận 3,5 triệu euro/mùa tại Leverkusen. Nếu gia nhập một CLB mới, thu nhập của tiền vệ này có thể tăng gấp nhiều lần.

Ở mùa này, Wirtz ghi 15 bàn và góp 11 kiến tạo cho Leverkusen trên mọi đấu trường.

