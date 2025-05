'Bom tấn' 62,5 triệu bảng là canh bạc cảm xúc của MU?

Trong thời đại bóng đá ngày càng bị đóng khung bởi chiến thuật và tính toán, Matheus Cunha là một làn gió lạ - một cầu thủ thi đấu theo bản năng, sống bằng cảm xúc và không chấp nhận trở thành “cỗ máy”.

Matheus Cunha là một làn gió lạ.

Với tin đồn tiền đạo người Brazil chuẩn bị cập bến Old Trafford sau mùa giải 2024/25, người hâm mộ Man Utd có lý do để kỳ vọng - và cũng không ít lý do để băn khoăn.

Không phải cỗ máy - Cunha chơi bóng bằng trái tim

Khi được hỏi liệu có xem bóng đá là một “công việc nghiêm túc”, Cunha từng đáp ngắn gọn: “Tôi không muốn là robot. Tôi muốn tận hưởng nó”.

Đó không chỉ là câu nói suông. Trên sân, anh di chuyển ngẫu hứng, đôi khi rời xa vị trí chiến thuật, nhưng lại mang đến những khoảnh khắc bùng nổ mà hiếm cầu thủ nào tạo ra.

Cunha là kiểu cầu thủ mà bóng đá hiện đại dần đánh mất: sáng tạo, phi truyền thống và khó đoán. Trong bối cảnh HLV Ruben Amorim của Manchester United sử dụng hệ thống 3-4-3, mũi nhọn người Brazil có thể đảm nhận vai trò “số 10 lệch trái” - nơi bản thân chơi hay tại Wolves.

Anh không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo, rê dắt và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Mùa 2024/25, Cunha ghi 15 bàn và có 6 kiến tạo ở Premier League.

Cunha sắp gia nhập Manchester United.

Tuy nhiên, đi cùng với cảm hứng là tính khí bốc đồng. Cunha dính hai án phạt lớn chỉ trong một mùa: một lần sau thất bại trước Ipswich, một lần trong trận đấu căng thẳng tại cúp FA. Anh từng công khai chỉ trích truyền thông địa phương khi bị soi mói, dù vẫn được CĐV Wolves hết mực yêu mến. Ở Man Utd - nơi áp lực và kỳ vọng lớn hơn nhiều - liệu sự tự do ấy có được dung nạp?

Không ai trong phòng thay đồ Wolves nghi ngờ tài năng của Cunha. Rodrigo Gomes mô tả anh là cầu thủ “có thể tạo ra cơ hội bất cứ lúc nào dù bị vây quanh bởi ba, bốn người”. Hậu vệ kỳ cựu Nelson Semedo - người từng sát cánh với Messi và Ronaldo - dành lời khen chân thành: “Cậu ấy đến từ một gia đình tử tế, có phẩm chất kỹ thuật của người Brazil, và đang ở độ chín sự nghiệp”.

Semedo cũng tiết lộ về một trận gặp Man Utd, khi Wolves dẫn trước, đội chủ trương phòng ngự chặt. Nhưng Cunha thì khác - anh muốn dồn lên, muốn ghi thêm bàn, muốn nhiều hơn nữa. Sự khao khát ấy đôi khi gây tranh cãi, nhưng cũng là động lực khiến anh nổi bật.

Cunha cũng không phải mẫu tiền đạo trung tâm lý tưởng. Cựu HLV Wolves, Gary O’Neil từng cố gắng "đúc" anh thành số 9 - vì không còn lựa chọn khác. Nhưng Cunha không có bản năng “săn bàn” trong vùng cấm như Haaland, không chạy chỗ liên tục, không ép hậu vệ như mẫu trung phong cổ điển.

Anh thích lùi sâu, cầm bóng, xoay người và phát triển thế trận - giống một “playmaker” hơn là tiền đạo săn bàn. Dù vậy, Cunha cải thiện khả năng dứt điểm - điển hình là cú hat-trick vào lưới Chelsea, và liên tục ghi dấu ấn trong các trận cầu lớn, bao gồm màn trình diễn xuất sắc tại Old Trafford dù Wolves để thua.

Cunha có mùa giải 2024/25 bùng nổ.

Câu chuyện giữa Cunha và HLV O’Neil cũng là một minh chứng cho bản tính nóng nảy nhưng giàu khát vọng của anh. Sau khi bị thay ra trong một trận hay nhất mùa, Cunha bức xúc, thậm chí nổi loạn. Nhưng rồi, HLV không trừng phạt mà đối thoại. Và chính nhờ sự thấu hiểu ấy, Cunha bùng nổ, trở thành ngôi sao sáng nhất tại Molineux trong hai mùa liên tiếp.

Một tài năng được thừa nhận - nhưng cần hệ sinh thái riêng

Ở tuổi 25, Cunha đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Tài năng, sự sáng tạo, và bản lĩnh sân cỏ không còn là dấu hỏi. Vấn đề là, liệu Man Utd có đủ môi trường - và sự kiên nhẫn - để giúp “gã ngông” này phát huy hết tiềm năng?

Trong một tập thể đang loay hoay tìm lại bản sắc và hiệu quả, sự hiện diện của Cunha có thể mang đến điều gì đó khác biệt. Anh không phải là giải pháp lý tưởng cho mọi hệ thống, nhưng có thể là mảnh ghép tạo nên sự đột phá.

Matheus Cunha không phải cầu thủ dễ huấn luyện, cũng không phải mẫu tiền đạo “dễ lắp vào” sơ đồ chiến thuật. Nhưng nếu được sử dụng đúng cách, anh có thể trở thành biểu tượng cảm xúc mới tại Old Trafford - nơi từng chứng kiến những nhân vật phi chuẩn mực như Eric Cantona hay Carlos Tevez làm nên lịch sử.

Man Utd sẽ không nhận về một cỗ máy. Họ sẽ có một nghệ sĩ bóng. Và nếu biết cách khơi nguồn cảm hứng cho người nghệ sĩ ấy, Old Trafford sẽ lại rực sáng.