Boeing nhận đặt hàng hơn 300 tàu bay mới trong một tháng

Boeing ghi nhận tháng 5 bùng nổ với số lượng đơn hàng lớn thứ 6 trong lịch sử hãng.

Boeing kinh doanh khởi sắc trở lại sau chuỗi lùm xùm từ nhiều phía. Ảnh: Reuters.

Boeing cho biết trong tháng 5 vừa qua, hãng đã nhận được tổng cộng 303 đơn hàng sản xuất máy bay mới. Cũng trong giai đoạn này, hãng đồng thời bàn giao 45 máy bay, trong đó có 38 chiếc thuộc dòng 737 MAX.

Cột mốc này đánh dấu lần đầu tiên nhà sản xuất máy bay Mỹ đạt sản lượng mục tiêu theo giới hạn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sau hơn một năm.

Trong đó, Qatar Airways đã đặt mua 130 chiếc 787 và 30 chiếc 777X, kèm tùy chọn mua thêm 50 máy bay đường dài khác.

Tuy nhiên, chỉ có 120 chiếc 787 được ghi nhận trong sổ đơn hàng của Boeing vào tháng 5. 10 chiếc còn lại đã được Qatar đặt mua từ tháng 3 nhưng đến trước thứ Ba, đơn hàng này vẫn chưa được công bố trong danh sách đơn hàng của Boeing.

Trước đó, thỏa thuận mua máy bay này được công bố trong chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng loạt thương vụ lớn khác.

Một ngày trước đó, hãng cho thuê máy bay AviLease của Arab Saudi cũng đặt mua 20 chiếc 737-8 MAX từ Boeing.

Một hãng hàng không khác ở vùng Vịnh là Etihad, cho biết có kế hoạch đặt hàng 28 máy bay phản lực thân rộng của Boeing. Tuy nhiên, hãng chưa ký đơn hàng chính thức nên chưa được ghi nhận vào đơn hàng tháng 5.

Hãng hàng không Canada WestJet cũng đã đặt hàng 7 máy bay phản lực 737 MAX, nhưng đồng thời hủy 2 đơn đặt hàng máy bay 737.

Sau khi trừ 3 đơn bị hủy, số đơn hàng ròng Boeing nhận được trong tháng 5 là 300 chiếc. Tính đến ngày 31/5, lượng đơn hàng tồn của hãng này đã lên 5.943 chiếc.

Về giao hàng, Boeing cho biết đã bàn giao 31 chiếc 737 MAX (gồm 7 chiếc cho United Airlines, 4 chiếc cho Alaska Airlines), 7 chiếc 787 (3 chiếc cho Qatar Airways), 5 máy bay chở hàng 777, một 767 và một 737 NG chuyển đổi thành máy bay tuần thám P-8 Poseidon cho hải quân Mỹ.

Đáng chú ý, không có máy bay nào được hãng giao cho thị trường Trung Quốc trong tháng 5, sau khi nước này tạm ngừng nhận máy bay Boeing do căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, lệnh cấm đã được dỡ bỏ sau khi hai nước đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan. Một chiếc 737 MAX đã hạ cánh tại Trung Quốc hôm 10/6, là chiếc đầu tiên đến quốc gia này kể từ khi lệnh cấm được gỡ bỏ.

Trong 5 tháng đầu năm, Boeing đã giao tổng cộng 220 máy bay, trong khi đối thủ Airbus bàn giao 243 chiếc, trong đó có 51 chiếc trong tháng 5. Airbus hiện chưa công bố số đơn hàng mới trong tháng 5, nhưng nhà sản xuất này dự kiến ký thêm các hợp đồng mới tại Triển lãm Hàng không Paris.

Ông Kelly Ortberg, CEO Boeing cho biết công ty cần ổn định sản lượng ở mức 38 chiếc/tháng trong vài tháng trước khi đề nghị FAA cho phép tăng công suất. Hãng khẳng định cả 6 chỉ số an toàn và chất lượng do công ty và giới chức Mỹ đặt ra đều đang ở mức đạt yêu cầu, an toàn và ổn định.