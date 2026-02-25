Bóc gỡ đường dây sản xuất giấy tờ giả qua mạng Internet

Cầm đầu đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức này là Hồ Văn Tín (SN 1993, trú tại Chung cư City Home, phường Cát Lái, TP.HCM).

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng xác định các đối tượng trong đường dây đã làm giả khoảng 5.000 văn bằng, giấy tờ các loại gồm giấy phép lái xe, các loại bằng cấp, chứng chỉ.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Các đối tượng gồm Hồ Văn Tín; Nguyễn Quang Tín (SN 1992, trú tại số 158/45/13, đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM); Đào Duy Trung (SN 1993, trú tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1995, trú tại thôn Vụ Bản, xã Kim Anh, TP Hà Nội).

Lần tìm trên không gian mạng

Khoảng giữa năm 2025, trên không gian mạng xuất hiện tài khoản Facebook "Dịch vụ làm giấy tờ các loại" đăng tải thông tin quảng cáo, nhận làm giả các loại giấy tờ… Người có nhu cầu chỉ cần gửi thông tin cá nhân, sau vài ngày là có giấy tờ giả, không cần phải học hành và thi cử.

Qua công tác nắm hình trên không gian mạng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã nắm bắt được thông tin trên. Nếu không sớm ngăn chặn, số giấy tờ giả trên sẽ phát tán không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở nhiều địa phương khác. Như vậy, người không đủ điều kiện, không có bằng cấp vẫn có thể dễ dàng sử dụng giấy tờ giả để xin việc, thi cử, bổ nhiệm hoặc điều khiển phương tiện, máy móc..., điều này tiềm ẩn hậu quả rất lớn cho xã hội. Vì thế, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP Hải Phòng xác lập án đấu tranh.

Từ trái qua: Nguyễn Quang Tín, Đào Duy Trung.

Tuy nhiên, việc thu thập tài liệu và nắm bắt thông tin của các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng giao dịch hoàn toàn thực hiện trên mạng xã hội. Trong trường hợp này, đối tượng lợi dụng tính ẩn danh của môi trường mạng, sử dụng sim rác, tài khoản ảo để giao dịch…, nên việc xác định nhân thân thật của chúng ban đầu rất khó khăn, Trung tá Hoàng Văn Hà, Phó trưởng Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng, cho biết.

Đi sâu nắm bắt tình hình, các trinh sát xác định số lượng giấy tờ giả các đối tượng trong đường dây sản xuất ra rất lớn. Đối tượng cầm đầu chỉ đạo hệ thống theo kiểu phân tầng. Theo đó, các đại lý thu mua từ "chân rết" với giá 400.00-600.000 đồng/giấy tờ giả, sau đó bán lại cho người có nhu cầu với giá từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng; những giấy tờ phức tạp hơn có thể cao hơn.

Càng lên tầng cao, lợi nhuận trên mỗi giấy tờ thấp hơn nhưng số lượng lớn; còn các "chân rết" hưởng phần chênh lệch. Đối tượng cầm đầu đường dây không trực tiếp sản xuất mà nhận thông tin, điều phối cho các đối tượng tại TP.HCM thực hiện việc làm giả; nhóm ở Hà Nội chỉ là đại lý trung gian.

Trong nhiều tháng, các trinh sát phải nhiều lần vào các địa bàn, từ đó, dựng được chân dung và bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm gồm Nguyễn Quang Tín, Đào Duy Trung và Nguyễn Văn Sơn vào cuối tháng 12/2025.

Bóc gỡ mắt xích

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 10/2025, qua mạng Internet, Sơn biết đối tượng sử dụng tài khoản "Tiểu Nhị" làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức. Đối tượng sau đó sử dụng tài khoản "Hoàng Phương" liên hệ với "Tiểu Nhị".

Hai bên thoả thuận Sơn đi tìm khách hàng có nhu cầu làm các loại giấy tờ giả để chuyển cho người dùng "Tiểu Nhị" làm với giá từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Đối tượng Sơn đồng thời dùng tài khoản Facebook tên "Dịch vụ làm giấy tờ các loại" đăng thông tin quảng cáo nhận làm giả giấy tờ các loại trên mạng xã hội Facebook.

Khi khách hàng có nhu cầu liên hệ, Sơn sẽ yêu cầu kết bạn với tài khoản "Hoàng Phương" để liên hệ giao dịch làm giấy tờ giả. Sơn yêu cầu khách hàng phải đặt cọc trước 100.000-150.000 đồng theo loại giấy tờ; sau đó chuyển thông tin về loại giấy tờ cần làm giả cho Sơn để Sơn chuyển cho người dùng "Tiểu Nhị" làm giả và chuyển lại cho Sơn để giao cho khách.

Từ trái qua: Nguyễn Văn Sơn, Hồ Văn Tín.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Trung và Nguyễn Quang Tín là đối tượng trực tiếp làm các loại giấy tờ giả theo sự chỉ đạo của đối tượng "Tiểu Nhị". Tại Cơ quan điều tra, Trung và Nguyễn Quang Tín khai nhận: Khoảng tháng 10/2025, Nguyễn Quang Tín bàn bạc thống nhất với Trung cùng tham gia làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để kiếm tiền.

Nguyễn Quang Tín trao đổi với Trung là có quen biết với đối tượng sử dụng tài khoản Telegram tên "Tiểu Nhị" đang có nhu cầu tìm người làm, chỉnh sửa, in ấn các loại giấy tờ giả với giá 100.000-150.000 đồng/sản phẩm.

Trung và Nguyễn Quang Tín cùng góp tiền để mua 1 bộ máy tính bàn, 1 máy in màu với giá 30 triệu đồng và phân công nhiệm vụ. Trong đó, Trung là người phụ trách tìm địa điểm để làm giấy tờ giả, chỉnh sửa giấy tờ theo yêu cầu của khách, cắt chỉnh hoàn thiện giấy tờ giả sau khi in; Nguyễn Quang Tín có nhiệm vụ là nhận yêu cầu làm các loại giấy tờ giả từ đối tượng "Tiểu Nhị" để phân chia cho Trung và nguyễn Quang Tín cùng thiết kế chỉnh sửa.

Nguyễn Quang Tín là người ký giả chữ ký của một số giấy cần có chữ ký, phụ trách đặt mua giấy mực, in ấn giấy tờ giả, giao hàng và thanh toán tiền với Tiểu Nhị. Số tiền thu được sau khi trừ hết các chi phí như thuê nhà, sinh hoạt ăn uống, mua giấy mực, thuê người ship chuyển hàng... Trung và Nguyễn Quang Tín Tín sẽ chia đôi, mỗi người hưởng 50%.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu "Tiểu Nhị" là Hồ Văn Tín.

Về phần Hồ Văn Tín, quá trình điều hành đường dây, đối tượng ẩn danh hoàn toàn, sử dụng rất nhiều số điện thoại và tài khoản mạng xã hội như Facebook, Telegram, WeChat… Tất cả đều là tài khoản ảo, thông tin rác, không thể hiện nhân thân thật. Việc liên lạc, chỉ đạo đều thực hiện 100% qua mạng xã hội. Đồng thời, sau khi nhóm đối tượng ở Hà Nội và TP.HCM bị bắt giữ, Hồ Văn Tín cũng bỏ trốn khỏi TP.HCM.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, đối tượng di chuyển liên tục, có lúc vào Bến Tre rồi quay lại. Qua rà soát, vào cuối tháng 1/2026, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Hồ Văn Tín khi đối tượng đang lẩn trốn tại Nha Trang. Vào thời điểm Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ập vào khám xét, đã thu giữ máy tính và hơn 10 điện thoại di động dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Qua khai thác ban đầu, toàn bộ đều là tài khoản ảo, không gắn với thông tin thật của đối tượng.

Hiện vụ án hiện tiếp tục được điều tra, làm rõ.