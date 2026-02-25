Những ai liên quan cựu lãnh đạo Sen Tài Thu chiếm đoạt hơn 1.720 tỷ?

Cơ quan điều tra xác định nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.

Tài liệu điều tra xác định, các cá nhân là Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách Phòng đối ngoại (huy động vốn), các nhân viên, cộng tác viên, sale tư vấn cho các nhà đầu tư ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Tập đoàn Sen Tài Thu đã được hưởng lợi nhuận hoa hồng chiết khấu với số tiền lớn.

Theo đó, Quách Ánh Phương (Giám đốc Phòng đối ngoại) là người có nhiệm vụ tìm kiếm và giới thiệu nhân sự cho Phòng đối ngoại, nhận thông tin, tài liệu về kế hoạch cũng như định hướng phát triển của Tập đoàn Sen Tài Thu, truyền đạt chính sách về việc kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào doanh nghiệp này dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), nhận tiền lương, thưởng, hoa hồng cho Phòng đối ngoại và chi trả cho các đối tượng sale trực tiếp tuyến dưới.

Bị can Phạm Thị Hòa (bìa trái) tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, Phương không biết việc Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó tổng giám đốc) trao đổi bàn bạc với nhau dùng thủ đoạn gian dối bằng cách ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bản thân Phương cũng trực tiếp tư vấn cho vợ và mẹ vợ tham gia ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vào Tập đoàn Sen Tài Thu, đến nay vẫn chưa được doanh nghiệp này chi trả tiền. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý Phương với vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị can là cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định trong quá trình là Giám đốc Phòng Đối ngoại Tập đoàn Sen Tài Thu, Phương đã được Hương chuyển cho tổng số tiền gần 77 tỷ đồng . Số tiền này Phương đã chi lương, thưởng cho các nhân viên cấp dưới và cộng tác viên dựa theo doanh số tổng số tiền gần 65 tỷ đồng ; chi tiền mặt để tri ân khách hàng, marketing, cộng tác viên tổng số tiền 8,4 tỷ đồng (tuy nhiên Phương không xuất trình được chứng từ chi các khoản tiền này).

Còn lại Phương được hưởng lợi hơn 3,5 tỷ đồng . Cơ quan điều tra xác định Phương phải có trách nhiệm hoàn trả, khắc phục lại cho các nhà đầu tư số tiền gần 12 tỷ đồng .

Đối với Lê Thị Thu Hòa (Phó giám đốc Phòng đối ngoại), tài liệu điều tra xác định: Hòa là người có nhiệm vụ tìm kiếm và giới thiệu nhân sự cho Phòng đối ngoại, nhận thông tin, tài liệu về kế hoạch cũng như định hướng phát triển của Tập đoàn Sen Tài Thu; truyền đạt chính sách về việc kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp này dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa; nhận tiền lương, thưởng, hoa hồng cho các đối tượng sale khác, trực tiếp gặp gỡ các nhà đầu tư để tư vấn, giới thiệu để họ đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chi trả hoa hồng cho các sale trực tiếp tuyến dưới.

Tuy nhiên, Hòa không biết việc các bị can là cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bản thân Hòa cũng tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp này, nên đã trực tiếp chuyển hơn 41 tỷ đồng để tham gia đầu tư, đã được doanh nghiệp chi trả một phần lợi tức đến hạn cam kết và nhận về khoản tiền do thực hiện vay cầm cố giá trị hợp đồng hơn 33 tỷ đồng , hiện còn bị doanh nghiệp chiếm giữ số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Hành vi của Lê Thị Thu Hòa là giúp sức cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh ký kết được hợp đồng với các nhà đầu tư để họ góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, nhưng xét bản thân Hòa cũng là bị hại trong vụ án, nên cơ quan điều tra không xử lý Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.

Đối với các cộng tác viên, nhân viên tư vấn tại phòng đối ngoại của Tập đoàn Sen Tài Thu đã được nhận tiền chiết khấu hoa hồng trong quá trình tư vấn giới thiệu các nhà đầu tư ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bị can Phạm Thị Hòa, quá trình điều tra xác định, các nhận viên này thực hiện theo sự chỉ đạo của Quách Ánh Phương và Lê Thị Thu Hòa trong việc quảng bá, giới thiệu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp này với các nhà đầu tư. Các cá nhân này cũng không tham gia bàn bạc với các bị can là cựu lãnh đạp Tập đoàn Sen Tài Thu trong việc xây dựng hình ảnh và đưa ra các thông tin không đúng sự thật về doanh nghiệp này.

Họ cũng vì tin tưởng vào các tài liệu, slide quảng cáo mà Phương và Hòa đưa cho để tư vấn, giới thiệu với các khách hàng, không có mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Do đó, không có căn cứ xử lý đối với các cá nhân này với vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị can là cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã yêu cầu các đối tượng này phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã hưởng lợi cho Tập đoàn Sen Tài Thu để hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Đối với Phạm Thị Dung là kế toán của Tập đoàn Sen Tài Thu, tài liệu điều tra xác định Dung được thuê làm nghiệp vụ kế toán nội bộ cho Nguyễn Thị Thùy Linh và Phạm Thị Hòa. Dung có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi số tiền Hòa, Linh nhận và số tiền Hòa, Linh chi từ nguồn tiền của các nhà đầu tư chuyển vào doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư chuyển vào doanh nghiệp đều được Dung thực hiện theo chỉ đạo của Linh chuyển tiền đi, chuyển đến qua nhiều tài khoản khác nhau và không được hưởng lợi cá nhân, chỉ được hưởng tiền lương hàng tháng là 20 triệu đồng một tháng.

Dung không biết và không tham gia bàn bạc, trao đổi với nhóm bị can là cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu trong việc đưa ra thông tin gian dối với các nhà đầu tư, chỉ thực hiện theo chỉ đạo. Do đó, không có căn cứ xử lý Dung đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.