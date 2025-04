Bộ Xây dựng đề xuất rót vốn 6.500 tỷ mở rộng cao tốc Đồng Nai - TP.HCM

Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ chấp thuận chủ trương bố trí 6.500 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để tham gia đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về phương án thực hiện dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất Chính phủ chấp thuận chủ trương bố trí 6.500 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để tham gia đầu tư Dự án, trong đó 2.500 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 theo như đề nghị của Bộ Tài chính và giao Bộ Tài chính cân đối để bố trí bổ sung 4.000 tỷ đồng cho Dự án theo nhu cầu.

Cao tốc TP.HCM- Long Thành. Ảnh: N.Hân.

Tại công văn báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết VEC chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về phương án đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để khởi công công trình trong năm 2025 và được phép áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với dự án.

Dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do VEC làm chủ đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2014, với quy mô 4 làn xe (giai đoạn 1) hiện nay đã bắt đầu mãn tải. Theo đó, đoạn từ nút giao An Phú đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km0+000 - Km25+920) nhu cầu vận tải vượt 25% so với năng lực thông hành 4 làn xe hiện tại.

“Như vậy, với quy mô 4 làn xe hiện tại, đoạn tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành không đáp ứng được nhu cầu vận tải và đặc biệt là khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác. Do đó, việc nghiên cứu đầu tư dự án mở rộng đường cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành là rất cần thiết và cấp bách”, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá.