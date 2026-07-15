Bộ trưởng và 5 thứ trưởng Bộ GD&ĐT có nhiệm vụ gì?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định về việc phân công nhiệm vụ của bộ trưởng và các thứ trưởng.

Ông Hoàng Minh Sơn là người đứng đầu Bộ GD&ĐT, lãnh đạo công tác của bộ.

Cùng với Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, hiện tại, Bộ GD&ĐT có 5 thứ trưởng, gồm ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Lê Quân, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, ông Phạm Quang Hưng và ông Đoàn Trung Kiên.

Về quan hệ công tác, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn là thành viên Chính phủ, người đứng đầu Bộ GD&ĐT, lãnh đạo công tác của bộ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công; bảo đảm thống nhất quản lý giáo dục và đào tạo trong phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề lớn, quan trọng, mang tính chiến lược trên tất cả lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ.

Ông Sơn sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quy chế làm việc của Chính phủ và quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo về chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; kế hoạch tài chính, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm; công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Ông Sơn lãnh đạo, chỉ đạo chung về xây dựng pháp luật, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua, khen thưởng; truyền thông giáo dục; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng cũng là chủ tài khoản số 1 của bộ; thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực giáo dục phổ thông.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực giáo dục phổ thông; cơ sở vật chất và thiết bị, bảo đảm chất lượng, hợp tác và đầu tư trong giáo dục phổ thông; phân luồng, hướng nghiệp học sinh; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự ngành giáo dục.

Ông Thưởng cũng phụ trách quản lý và công nhận văn bằng, chứng chỉ; thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt; quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, ông Thưởng sẽ giúp bộ trưởng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia; theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy chế thi tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thứ trưởng Lê Quân phụ trách giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.

Thứ trưởng Lê Quân phụ trách giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; mạng lưới cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất và thiết bị, bảo đảm và kiểm định chất lượng, hợp tác và đầu tư trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng thủ dân sự quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Quân sẽ giúp bộ trưởng chỉ đạo việc quản lý, công nhận các cuộc thi, kỳ thi Olympic các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học và các kỳ thi khác trong hệ thống giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phụ trách giáo dục mầm non.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phụ trách giáo dục mầm non; công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất; dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; công tác phụ nữ và bình đẳng giới của ngành; cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thứ trưởng Thanh cũng giúp bộ trưởng điều phối chung triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; chỉ đạo công việc thường xuyên về thi đua, khen thưởng, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của bộ và quản lý nhà nước đối với hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế, khoa học, công nghệ...

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế và đầu tư nước ngoài; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn ngành; cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công; thống kê ngành giáo dục; bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của cơ quan bộ.

Ông Hưng sẽ giúp bộ trưởng chỉ đạo công tác tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động chung của bộ, ngành; điều phối chương trình làm việc của bộ trưởng, các thứ trưởng và các đơn vị thuộc bộ; công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên phụ trách các lĩnh vực pháp chế, tài chính.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên phụ trách các lĩnh vực pháp chế; tài chính, tài sản công, đầu tư công, đầu tư xây dựng và đấu thầu; quy hoạch ngành, địa phương; xã hội hóa giáo dục.

Ông Kiên cũng giúp bộ trưởng chỉ đạo công việc thường xuyên về xây dựng và thực thi pháp luật.

Ngoài các lĩnh vực phụ trách nêu trên, bộ trưởng và các thứ trưởng còn phụ trách các đơn vị thuộc bộ, theo dõi chung các tỉnh, chỉ đạo các hoạt động liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công...