Bộ trưởng NNMT: Gần 44 triệu thửa đất đã được kết nối dữ liệu

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết cả nước hiện có khoảng 105 triệu thửa đất, trong đó hơn 70 triệu thửa đã có dữ liệu, với gần 44 triệu thửa đã kết nối.

Bộ trưởng NNMT Trịnh Việt Hùng giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 29/10, sau khi nghe nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Trịnh Việt Hùng đã có báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Gần 44 triệu thửa đất đã kết nối dữ liệu

Một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm tại dự án Luật Đất đai (sửa đổi) lần này là việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có việc gắn mã định danh cho mỗi thửa đất.

Làm rõ nội dung này, Bộ trưởng Hùng cho biết Chính phủ đã giao Bộ NNMT phải hoàn thành nhiệm vụ này trong năm 2026.

Hiện cả nước có khoảng 105 triệu thửa đất, trong đó, hơn 70 triệu thửa đã có dữ liệu, và đã có gần 44 triệu thửa đất được kết nối dữ liệu, đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất và dùng chung.

Bộ trưởng cho biết hệ thống dữ liệu đất đai đang được tiếp tục kết nối, cập nhật. Nếu được Quốc hội cho phép, cơ quan chức năng có thể cài đặt hệ thống để các đại biểu Quốc hội theo dõi dữ liệu trực tiếp. Hệ thống dự kiến cập nhật thông tin vào 8h và 17h giờ hàng ngày. Hiện hệ thống đã được cơ quan chức năng xác nhận về các điều kiện an ninh, an toàn mạng.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, khi dữ liệu đất đai đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất và dùng chung, người dân sẽ thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi hơn. Trong đó, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính sẽ không được yêu cầu người dân cung cấp thêm thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai được công bố. Trường hợp cần thông báo bổ sung hồ sơ, việc thông báo chỉ được thực hiện một lần.

Liên quan nội dung về tài chính đất đai và giá đất, Bộ trưởng NNMT cho biết dự thảo luật tiếp tục quy định Nhà nước quyết định giá đất, nhưng không quy định giá đất cụ thể mà xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Trong đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất sẽ do HĐND tỉnh, thành phố ban hành, áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Riêng việc xác định giá đất đối với các dự án lấn biển sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội, áp dụng theo giá đất cụ thể. Từ ngày 1/1/2028, việc xác định giá đất đối với các dự án này sẽ thực hiện đồng bộ theo quy định mới của dự án luật.

Về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và chế độ sử dụng đất, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm đầy đủ các quyền của người sử dụng đất đã quy định tại Luật Đất đai 2024.

Làm rõ phương án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, có đại biểu đề nghị cân nhắc việc thu hồi đất đối với các công trình sự nghiệp được Nhà nước cho phép hoạt động.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết do phạm vi áp dụng quy định này rất rộng, Chính phủ đã thảo luận và nhận thấy quy định trong dự thảo luật là sự kế thừa Luật Đất đai 2024, không phải nội dung mới. Bên cạnh đó, quy định này cũng không phải nội dung thể chế hóa các nghị quyết khác của Trung ương. Ngoài ra, quy định còn hướng tới bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa khu vực công và khu vực tư.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhận được nhiều góp ý của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo đó, dự thảo luật mới đã tiếp thu, thể chế rõ quan điểm chuyển từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân” khi Nhà nước thu hồi đất, theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Trung ương.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hướng tới bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi.

Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư ứng trước, dự thảo đã quy định rõ cơ chế hoàn trả. Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ hoàn trả toàn bộ khoản kinh phí này bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phần còn lại được tính vào chi phí đầu tư của dự án. Trường hợp dự án chấm dứt hoạt động, Nhà nước sẽ hoàn trả phần kinh phí nhà đầu tư đã ứng trước.

"Nội dung này hoàn toàn phù hợp với Luật Ngân sách và Luật Doanh nghiệp, các luật khác có liên quan", Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết các ý kiến cơ bản thống nhất với việc phân định rõ trường hợp giao đất, cho thuê đất phải đấu giá, đấu thầu và trường hợp không phải đấu giá, đấu thầu, cũng như trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Đối với việc sử dụng đất thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, trên cơ sở tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội và ý kiến của các đại biểu, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội, thay vì luật hóa ngay trong dự thảo luật sửa đổi này.

Bộ trưởng cũng cho biết đây là nội dung còn có ý kiến tranh luận và cơ quan soạn thảo cũng đang cân nhắc giữa 2 phương án.

Về phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, đa số ý kiến thống nhất với quy định về thẩm quyền thực hiện các nội dung quản lý đất đai trong dự thảo luật. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị việc phân cấp phải đi đôi với năng lực thực thi và điều kiện bảo đảm, nhất là ở cấp xã.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo xin được tiếp thu, rà soát, quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi, cùng với cơ chế giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện.