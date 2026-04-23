Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức

Lầu Năm Góc thông báo, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan đã quyết định rời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan là quan chức cấp cao mới nhất trong lĩnh vực an ninh quyết định rời chính quyền của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao trong lĩnh vực an ninh, sau khi Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị sa thải hồi đầu tháng này và quan chức phụ trách chống khủng bố hàng đầu của Mỹ từ chức trong tháng trước.

Ông Phelan, người sáng lập một công ty đầu tư, được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Hải quân vào cuối năm 2024. Trước đó, ông là một nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ. Kinh nghiệm liên quan đến quân đội của ông chủ yếu đến từ vai trò cố vấn trong một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hoạt động quốc phòng cho một số quốc gia.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này “ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Bộ trưởng Phelan đối với Bộ Quốc phòng và Hải quân Mỹ”. Hiện Thứ trưởng Hung Cao sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Hải quân.

Hiện phần lớn lực lượng hải quân Mỹ đang được triển khai tới Trung Đông và khu vực lân cận trong khuôn khổ các hoạt động quân sự của Washington liên quan đến Iran.