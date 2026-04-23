Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ chức

  • Thứ năm, 23/4/2026 05:42 (GMT+7)
Lầu Năm Góc thông báo, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan đã quyết định rời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan là quan chức cấp cao mới nhất trong lĩnh vực an ninh quyết định rời chính quyền của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao trong lĩnh vực an ninh, sau khi Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị sa thải hồi đầu tháng này và quan chức phụ trách chống khủng bố hàng đầu của Mỹ từ chức trong tháng trước.

Ông Phelan, người sáng lập một công ty đầu tư, được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Hải quân vào cuối năm 2024. Trước đó, ông là một nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ. Kinh nghiệm liên quan đến quân đội của ông chủ yếu đến từ vai trò cố vấn trong một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hoạt động quốc phòng cho một số quốc gia.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này “ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Bộ trưởng Phelan đối với Bộ Quốc phòng và Hải quân Mỹ”. Hiện Thứ trưởng Hung Cao sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Hải quân.

Hiện phần lớn lực lượng hải quân Mỹ đang được triển khai tới Trung Đông và khu vực lân cận trong khuôn khổ các hoạt động quân sự của Washington liên quan đến Iran.

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

Phương Hà

Mỹ mất đà, Iran củng cố thế trận

Quyết định dừng tấn công mới nhất của ông Trump giúp hạ nhiệt xung đột nhưng khiến Mỹ đánh mất đà gây sức ép, trong khi Iran củng cố vị thế và kéo dài thời gian đàm phán.

Mỹ cạn tên lửa Patriot và THAAD vì Iran

Mỹ đã tiêu hao gần 50% kho dự trữ các loại tên lửa chiến lược như Patriot và THAAD trong chiến sự với Iran, đặt Washington trước rủi ro thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng nếu một cuộc xung đột khác bùng phát.

