Bộ trưởng GD&ĐT được trao quyền giải thể trường đại học

Bộ trưởng GD&ĐT được quyết định giải thể cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, tháng 4/2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 23 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GD&ĐT, có hiệu lực từ ngày 29/4.

Theo đó, bộ trưởng GD&ĐT được quyết định giải thể cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học thuộc thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập của Thủ tướng Chính phủ; giải thể phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học.

Theo quy định cũ, việc này thuộc thẩm quyền của thủ tướng. Bộ trưởng GD&ĐT chỉ quyết định giải thể phân hiệu của các trường.

Về thủ tục, cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục đại học công lập; tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục gửi hồ sơ đề nghị giải thể theo quy định trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua bưu chính hoặc trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GD&ĐT.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ GD&ĐT thẩm tra hồ sơ và ra quyết định giải thể, cho phép giải thể. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không quyết định giải thể, cho phép giải thể thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Quyết định giải thể được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi giải thể, Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định; đối với các tài sản trên đất sẽ giải quyết theo các quy định hiện hành (đối với cơ sở giáo dục đại học công lập).

Như vậy, thủ tục giải thể trường đại học đã được cắt giảm, đồng thời, thời gian rút ngắn từ 30 xuống còn 15 ngày.

Cùng với thẩm quyền giải thể, bộ trưởng GD&ĐT cũng được quyết định thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tư thục.

Được cho phép thành lập phân hiệu trên cơ sở các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo đang hoạt động hợp pháp do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Nghị quyết cũng cắt giảm thủ tục hành chính với cơ sở giáo dục bị đình chỉ hoạt động. Cụ thể, khi hết hạn đình chỉ, sau khi đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tự tổ chức hoạt động giáo dục trở lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định.

Trước khi hoạt động trở lại ít nhất 5 ngày làm việc, cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và thông báo bằng văn bản đến Bộ GD&ĐT về việc đã khắc phục các nguyên nhân bị đình chỉ, kèm theo tài liệu minh chứng (nếu có).