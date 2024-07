Bộ trưởng Công an: Quyết liệt tìm cứu nạn nhân sạt lở ở Hà Giang

Như VietNamNet đã đưa, từ đêm 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7, trên địa bàn huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) xảy ra mưa to kéo dài đã gây ra những thiệt hại về người và tài sản.

Trưa 12/7, trên tuyến quốc lộ 34 tại vị trí Km10+950 thuộc địa phận thôn Tả Mò (xã Yên Định, huyện Bắc Mê) xảy ra vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn, chiều dài sạt lở khoảng 80m, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 1.000 m3. Chiều cùng ngày, đã khắc phục cơ bản, giao thông trở lại bình thường.

Lực lượng công an khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Bộ Công an.

Tuy nhiên, từ đêm 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa lớn tại vị trí cũ, sạt lở tiếp tục xảy ra với khối lượng đất đá lớn, ước khoảng 2.000m3, lấp 1 xe khách 16 chỗ. Đến 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài 13 nạn nhân, trong đó có 9 người được xác định đã tử vong.

Nhận được thông tin về vụ sạt lở đất, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương, quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Về thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Giang) thông tin, vào khoảng 4h ngày 13/7, xe khách 16 chỗ đang di chuyển hướng từ TP Hà Giang - Bảo Lâm (Cao Bằng) thì bị đất đá sạt lở chèn vào.

Diễn biến sau đó, nhiều hành khách và người dân đi đường tham gia hỗ trợ đẩy xe ra khỏi chỗ sạt lở thì bất ngờ hàng nghìn m3 đất đá ụp xuống, vùi lấp nhiều người.

"Đây là một tai nạn rất thương tâm, đau lòng do thiên tai gây ra", lãnh đạo Phòng CSGT chia sẻ.

